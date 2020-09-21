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Aktüel Libya, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Libya, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:30:49 -
Libya, Filistin ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölümler Libya'da 450'ye, Filistin'de 309’a, Tunus'ta 159'a yükseldi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiği, 847 yeni vaka tespit edildiği ve 316 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 450'ye, vaka sayısının 28 bin 769'a, iyileşen sayısının da 15 bin 384'e yükseldiği aktarıldı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 teşhisi konulan 9 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 309'a yükseldiği belirtildi.

Doğu Kudüs dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 611 kişide daha virüs tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 46 bin 57 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 32 bin 460 kişinin iyileştiği vurgulanırken, ülkenin tamamındaki vaka sayılarında hızlı bir artış gözlendiğine işaret edildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 996 kişinin de enfekte olduğu bildirildi.

Son verilerle ölü sayısının 159'a, vakaların da 10 bin 732'ye çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 2 bin 386 olduğu ifade edildi.

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