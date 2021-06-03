Libya Başmüftüsü Giryani’den Hafter açıklaması: Onlar olmasaydı Hafter silinirdi

Hafter'in "Türkiye'nin ajanı" olmakla suçladığı Libya Başmüftüsü Sadık el-Ğiryani Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmasa Hafter'in yenilip silinip gideceğini belirtti.

Libya'daki Tenasuh TV'de yayınlarıyla geniş kitlelere ulaşan Libya Başmüftüsü Sadık el Giryani Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteği olmasaydı "Hafter'in şimdiye kadar çoktan yenileceğini, silinip gideceğini" söyledi.

Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya Başmüftüsü olan İslamcı, İhvan ve Selefi cemiyetlerle de ilişkileri olan Sadık el-Giryani (1942-), 2014'te Hafter'in Libya'nın doğusunda yaptığı darbeyle ortaya çıkan Tobruk'taki rejimin düşmanlarının başında geliyor.

Trablus ve Tobruk arasında geçmişte yaşanan müzakerelerde Hafter, şartları arasında El Giryani başmüftülükten alınmasını istemiş ve bu şart yerine getirilmişti.

Fakat savaşın yeniden şiddetlenmesi üzerine El Giryani, Tenasuh TV'deki yayınlarının da etkisiyle yeniden Trablus Hükümeti kontrolündeki bölgelerin fiili baş müftüsü olduğu gibi İslam aleminde de Hafter karşıtlarının dikkatini çekti.