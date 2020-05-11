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Liberya ve Fildişi Sahili’nden getirilen 98 Türk vatandaşı karantina altına alındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Liberya ile Fildişi Sahili’nden Çanakkale’ye getirilen 98 Türk vatandaşı, kız yurdunda karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 08:20:27 -
Liberya ve Fildişi Sahili’nden getirilen 98 Türk vatandaşı karantina altına alındı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Liberya ile Fildişi Sahili’nden Çanakkale’ye getirilen 98 Türk vatandaşı, kız yurdunda karantina altına alındı.


Liberya ve Fildişi Sahili’nden Türk Hava Yolları (THY)’na ait uçakla İstanbul Havalimanı’na getirilen 240 kişiden 98’i, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 4 otobüsle Çanakkale’ye getirildi.


Sabah saatlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi’ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurduna getirilen vatandaşların ilk önce valiz ve çantaları indirilerek dezenfekte edildi. Daha sonra tek tek sosyal mesafe kuralına uyularak sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar odalarına yerleştirildi.


14 günlük karantina süreci başlayan vatandaşların otobüsten yurda geçişleri esnasında AFAD ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

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