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LGS’ye imam hatip damgası

Laikçilerin ısrarla yok saymaya çalıştığı imam hatipli öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda da büyük bir başarı elde etti. Sınavda tam puan alan 565 öğrenciden 24’ünün imam hatip ortaokullarında eğitim gördüğü belirtildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:27
LGS’ye imam hatip damgası

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran’da yapılan merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan 565 öğrenciden 24’ünün imam hatip ortaokullarında eğitim gören öğrenciler olduğu bildirildi. Önder İmam Hatipliler Derneği, LGS Türkiye birincisi olan İstanbul’daki 3 imam hatip ortaokulu öğrencisinin başarısını kutlamak ve ödüllendirmek için Aksaray’daki dernek genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, imam hatipli öğrencilerin sınavda gösterdikleri başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, imam hatip okullarının gün geçtikçe daha başarılı olduğunu söyledi.

Aralarında hafızlar da var

Sınavda tam not alan 24 öğrencinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu, Türkiye birincisi öğrenciler arasında hafız olanların bulunduğunu aktaran Çal, “Konya Mustafa Büyükkaplan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yasin Mehmet Yapar, tam puan alarak Türkiye birincisi oldu, aynı zamanda hafız. Hafızlık proje okulu olan imam hatip ortaokulunda eğitimini bu yıl tamamlayan Yasin Mehmet, okulla birlikte eş zamanlı olarak hafızlığını da tamamladı” bilgisini verdi. Türkiye’de dindar, ahlaklı ve yenilikçi bir nesil yetiştirmek için emek vereceklerini söyleyen Kamber Çal, imam hatip okullarında ders içeriklerinin “bir kuşun iki kanadı” gibi dengeli olduğunu, dini dersler ve kültür derslerinin bir arada çocuklara sunulduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:27
  1. Aksaray
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Liselere Geçiş Sistemi (LGS)
  5. imam hatip ortaokulları
  6. Önder İmam Hatipliler Derneği
  7. LGS Türkiye birincisi
  8. Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal
  9. imam hatipli öğrenciler
  10. imam hatip okulları

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