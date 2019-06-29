LGS birincilerine ödül yağıyor

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Haziran’da gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

İstanbul Valiliği’ndeki ödül töreninde konuşan Yerlikaya, “Bir milyon 25 bin 607 kardeşimiz birbiriyle yarıştı. Sınav sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde 565 kardeşimiz, sizin (öğrenci) tabirinizle full çekti. İstanbul’umuzda ise 118 kardeşimiz full çekti” dedi.

Bu arada, LGS’de 500 tam puan alan Türkiye birincisi 11 Adıyamanlı öğrenci de, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti. Vali Pekmez, soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan öğrencileri tebrik ederek cumhuriyet altını ile ödüllendirdi.