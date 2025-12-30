LGS 2. Nakil Başvurusu Ne Zaman Başlıyor, Nasıl Yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi yerleştirme sürecinin birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, hedefine ulaşamayan veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için LGS 2. nakil süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, ilk yerleştirme aşamasında tercihte bulunan 1 milyon 4 bin 276 öğrencinin büyük bir kısmı yerleşmiş olsa da, boş kalan kontenjanlar için ikinci bir şans doğdu. Öğrenciler ve veliler, bu süreçte e-Okul VBS sistemi üzerinden boş kontenjan listesi bilgilerini dikkatle takip ediyor.

MEB takvimine göre, LGS 2. nakil tercih başvuruları 8 Ağustos tarihinde başlayacak ve 12 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu beş günlük süre zarfında adaylar, yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 2. nakil dönemi sonuçları ise 14 Ağustos tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS 2. Nakil Tercih Başvurusu Nasıl Yapılır?

LGS 2. nakil başvurusu yapacak öğrencilerin öncelikle e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (VBS) üzerinden erişime açılan "Lise boş kontenjan listesi"ni detaylıca incelemesi gerekiyor. Öğrenciler, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda, ilk tercih döneminde olduğu gibi merkezi sistem puanlarına göre tercih yapma hakkına sahiptir. Nakil başvurusu işlemleri, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlükleri aracılığıyla veya e-Okul sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebilir. Başvuru formunun eksiksiz doldurulup onaylanması büyük önem taşımaktadır.

Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin Komisyon Yerleştirmeleri

Birinci ve ikinci nakil dönemleri sonrasında dahi herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç henüz tamamlanmıyor. Bu durumdaki adaylar, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapma hakkına sahiptir. Komisyon yerleştirme başvuruları, 15 Ağustos ile 21 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve bu başvurular neticesinde boş kalan kontenjanlara yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır. Bu son aşama, LGS yerleştirme sürecinin kesinleştiği son adım olarak kabul edilmektedir.