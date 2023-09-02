LGBT'li 'milli sporcu' Mukaddesatla böyle dalga geçti!
LGBT'li Milli voleybolcu Ebrar Karakurt geçtiğimiz haftalarda kendisini 'Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz' diyen 'Abdülhamit' isimli sosyal medya kullanıcısına 'Boş yapma Abdulhamid' diyerek yanıt vermiş, Karakurt'un paylaşımı gündem olmuştu. LGBT'li Karakurt bu cevabını pankart yapıp poz verdi. Bu hareketiyle amacının 'Abdulhamid' ismi üzerinden O ismin temsil ettiği manevi ve milli değerleri aşağılamak olduğunu göze sokarcasına gösterdi.
LGBT'li Milli voleybolcu Ebrar Karakurt geçtiğimiz haftalarda kendisini 'Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz' diyen 'Abdülhamit' isimli sosyal medya kullanıcısına 'Boş yapma Abdulhamid' diyerek yanıt vermiş, Karakurt'un paylaşımı gündem olmuştu. LGBT'li Karakurt bu cevabını pankart yapıp poz verdi. Bu hareketiyle amacının 'Abdulhamid' ismi üzerinden O ismin temsil ettiği manevi ve milli değerleri aşağılamak olduğunu göze sokarcasına gösterdi.
PANKART YAPTI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, dün akşam CEV Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek finale yükseldi.
Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lezbiyen Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde kendisini hedef alan kişiye verdiği yanıtı pankart yaptığı anların fotoğrafını paylaştı.
Kaynak: Yeni Akit
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