LG ve Hyundai’den iş birliği

İki şirketin de tüketici rahatlığı ve kişisel elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığını birleştiren, ortak bir çaba olan IONIQ Konsept Kabin, mekanik bileşenlerinin az olması nedeniyle daha fazla iç alana sahip olan elektrikli araçların iç mekanlarından maksimum düzeyde yararlanmayı amaçlıyor. LG Electronics Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Lee Chul-bae, LG’nin, bağlantılı araç çözümlerine büyük ölçüde dahil olduğunu belirterek, “Ve CES 2020’de, sürücülerin ve yolcuların yoldayken yanlarında evden bir parça götürmelerine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş bir araç içi deneyimi sergiledi. IONIQ Konsept Kabin’le, gerçek mobilite uzmanlığını masaya getiren Hyundai ile ortaklık kurarak bu deneyimi bir sonraki seviyeye taşıyoruz” ifadelerini kullandı