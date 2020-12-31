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Ekonomi LG, OLED TV kullanıcıları için özel içerik uygulamasını kullanıma açıyor
Ekonomi

LG, OLED TV kullanıcıları için özel içerik uygulamasını kullanıma açıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:41:17 -
LG, OLED TV kullanıcıları için özel içerik uygulamasını kullanıma açıyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics, LG OLED TV'lerin görüntü kalitesiyle hayata geçirilen benzersiz deneyimlerle tüketicilere fütüristik bir yaklaşım sunacak özel içerik uygulamasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Fear of Missing OLED" olarak da bilinen LG FOMO Channel uygulaması, LG TV Uygulama Mağazası'ndan indirilebiliyor.

Kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisi ile LG OLED TV'lere özel olarak geliştirilen içeriklerin bulunduğu LG FOMO Channel uygulaması ile LG Smart TV sahipleri, dünyanın en büyük isimlerinin "benzersiz" yeni içeriklerini ilk kez görme fırsatı yakalayacak.

Şu anda kanalda yayınlanan içerikler arasında, dünyaca ünlü moda evi Balmain'in Paris Moda Haftası'ndaki LG OLED TV iş birliği ile gerçekleştirilen ilkbahar/yaz 2021 defilesinin yeniden yayını, özel kamera arkası görüntüleri ve defile öncesi röportajları, Grammy ödüllü sanatçı Lady Gaga'nın 911 müzik videosunun çekimlerinden özel sahneler, yönetmen, yapımcı ve senarist Tarsem Singh ile birlikte sahne arkası yorumları yer alıyor.

LG FOMO Channel uygulamasına gelecek günlerde sanat, spor ve müzik kategorilerinde yeni içerikler eklenmeye devam edilecek.

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