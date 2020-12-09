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Aktüel LG K Serisi ile sinema salonları ceplere taşınıyor
Aktüel

LG K Serisi ile sinema salonları ceplere taşınıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:16:07 -
LG K Serisi ile sinema salonları ceplere taşınıyor

İSTANBUL (AA) - LG'nin K Serisi telefonlarından "full vision" özellikli geniş ekranlarıyla öne çıkan K41s ve K61, gelişmiş multimedya özellikleriyle sinema salonunu ve oyun konsolunu ceplere taşıyor.

LG Electronics (LG) açıklamasına göre, K Serisi'nin öncü telefonlarından LG K41s ve LG K61, "süper keskin" 6,5 inç "full vision" ekranı, uzun ömürlü bataryası ve DTS-X 3D sinematik ses sistemi ile kullanıcıların heyecan verici filmleri bile akıcı şekilde, "sinema salonundaymışçasına" izlemelerine, aksiyonlu oyunları kesintisiz oynamalarına olanak tanıyor.

Mobil telefonun ekranı, söz konusu özellikleri sayesinde kullanıcıların tüm detaylara hakim olmasını sağlıyor. LG K41s ve LG K61, film ve oyunları sürükleyici hale getiren en önemli özelliklerden biri olan sesle de ön plana çıkıyor. Söz konusu modeller, DTS-X ile izleyicilerin kendini aksiyonun içindeymiş gibi hissetmesini sağlarken, kullanıcıları, en hafif fısıltıları, yoğun patlamaları ve ayak seslerini bile dinamik bir netlikle duyuyor.

Uzun pil ömrüyle de dikkatleri çeken, 4 bin mAh'lik bataryaya sahip LG K41s ve LG K61, oyun ve filmseverlerin şarj kaygısı yaşamadan film izlemelerini ve oyun oynamalarını mümkün kılıyor.


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