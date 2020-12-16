LG A9 ile 2020'den kalanları süpürün

İSTANBUL (AA) - LG Electronics, 2020’nin tüm tozunu, kirini temizleyip, yeni yılı tertemiz evlerinde karşılamak isteyenler için LG A9’u sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, yeni yıla kadar LG A9 kablosuz süpürge alanlara, içerisinde farklı kullanım başlıkları bulunan 1500 TL değerinde bakım kiti hediye ediliyor.

2020 tüm dünya için zor bir yıl olurken, bugünlerde herkes önce sağlık, sonra da 2020’den kalanları ardında bırakıp yepyeni umutlarla 2021’i karşılama telaşında bulunuyor.

LG, tüketicilerin bu telaşını "aeroscience" teknolojisine sahip LG A9’larla destekliyor ve kullanıcılara tozdan kirden arınmış, tertemiz evlerinde 2021’i karşılama imkanı sunuyor.

LG A9, Etkili Parçacık Toplayıcı Power Drive Nozzle, Tek Dokunuşla Kontrol, 5 Aşamalı Filtre Sistemi, 80 Dakikaya Kadar Çalışma Süresi Sunan Çift Batarya Sistemi Dual PowerPack, 3 Farklı Saklama ve Şarj Yöntemi ve Optimum Denge Sağlayan Tutma Kolu Opti-balanced Handle özellikleriyle dikey süpürge pazarına yeni bir bakış açısı getiriyor.

Zahmetsiz ve üstün temizlik sağlayarak kullanıcılara ekstra konfor sunan kablosuz süpürge LG A9, sağladığı kolaylıkla evlerinde mükemmel temizlik arayanların en yakın yardımcısı haline geliyor.

Kullanıcılarının zamanlarının yanı sıra, bedensel enerjilerinden de tasarruf etmelerini sağlayan LG A9, aeroscience teknolojisi sayesinde, temizlediği alanda bulunan en ufak toz zerresini bile alarak tertemiz, toz ve kirden arınmış alanlar yaratıyor.

LG A9’da bulunan hava filtreleme sistemi, 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizleyebilirken 80 dakikaya kadar çalışabilme özelliği sunan Çift Batarya Sistemi Dual PowerPack ile en büyük evlerde bile kesintisiz temizlik sağlıyor.

LG A9 kablosuz dikey süpürge alanlar, yeni yıl hediyelerini de LG’den almış oluyor.