Erzurum'un muhteşem lezzetlerinden olan cağ kebabı en lezzetli şekilde nasıl yapılır? Cağ kebabını sevenler evde cağ kebabı yapmak için evde lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır sorusunu araştırmakta. Peki lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla cağ kebabı tarifi...

Lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler

600 gram kemiksiz ve yağsız kuzu eti

1 küçük kuru soğan

1 yemek kaşığı tuz

2 yemek kaşığı karabiber

12 adet tahta şiş

Hazırlanışı

Evde cağ kebabı yapmak için hazırlıklara bir gün önceden başlayın.

Eti dümdüz olacak şekilde kasapta dövdürüp tuzlayın.

Soğan rendeleyip karabiberle karıştırın.

Etleri karabiberli soğan karışımına bulayıp üzerini streç filme kapatarak dinlendirmek için buzdolabına kaldırın.

Bir gece dinlenen eti döner gibi ince ince dilimleyip şişlere dizin.

Şişleri tepsiye yerleştirin.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Tepsiyi fırının üst ızgarasına yakın bir yerine yerleştirin.

Etleri yarım saat pişirdikten sonra tepsiyi fırından alıp şişleri alt üst edin.

Yeniden fırına verin ve bir yarım saat daha pişirin.

Ev yapımı cağ kebabınız hazır. Yanında ızgarada pişmiş domates ve biberle servis edebilirsiniz.

Lezzetli cağ kebabı için püf noktalar

Cağ kebabı restoranı sahibi Erol Boztepe, en lezzetli cağ kebabının kıvırcık kuzu etinden yapıldığını söyledi.

Cağ kebabı yapımında yumuşak olması nedeniyle kuzu etini tercih ettiklerini kaydeden Boztepe, “Bu kuzunun kıvırcık kuzu olması gerekiyor. Kuzunun sadece but kısımlarını kullanıyoruz. Çünkü kuzunun yağ oranının en dengeli olduğu bölümü but kısmıdır. Cağ kebabında yağlı eti fazla kullanmıyoruz. Ayrıca etin mutlaka sinirlerinden arındırılması ve en az bir gün önceden hazırlanması gerekiyor. Hazırlanan eti aparatlara takarak, odun ateşinde ocakta çevirerek pişiriyoruz. Pişen et, çağ şişlerine takılarak kesiliyor. Cağ kebabını tüp ateşinde pişirenler de var. Bu doğru değil. Cağ kebabının sağlıklı pişirildiği ortam odun ateşidir” dedi.