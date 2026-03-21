Fas'ın birçok kentinde Mescid-i Aksa için protestolar düzenlendi

Fas’ın birçok kentinde yüzlerce kişi, İsrail’in Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişini engellemesini protesto edildi.

Fas'ın birçok kentinde Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerinin İsrail tarafından engellenmesini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Fas'ta faaliyet gösteren 'Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu'nun çağrısı üzerine bayramın ilk gününde başkent Rabat'ın yanı sıra Marakeş, Agadir, Meknes, M'diq ve Meşra Bel Ksiri gibi kentler İsrail karşıtı protestolara sahne oldu.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları ve Filistin bayrakları taşındı, Filistin direnişine destek sloganları atıldı.

 

Göstericiler, 'Aksa Tufanı devam ediyor, zafere ve kurtuluşa kadar', 'Yaşasın direniş , yaşasın Filistin', 'Ey dünyanın özgür insanları, ne Siyonizm ne Amerika' ve 'Onurlu Kudüs'e selam' sloganlarıyla tepkilerini gösterdi.

Filistinliler, bu sabah bayram namazını, İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek aldığı kısıtlama kararları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Mescid-i Aksa'nın çevresinde kılmıştı.

Bayram namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya yürümek isteyen Filistinlilere ise İsrail polisi müdahale etmişti.

