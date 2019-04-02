Lezzetli avokado seçmenin 5 püf noktası

Son yıllarda mutfaklarımıza giren meyvelerden biri de avokado... Yüksek düzeyde iyi yağ içeren avokado, düşük kolesterol seviyesi nedeniyle uzmanlar tarafından tüketimi sıklıkla önerilen bir meyvedir.

Şifa deposu

Avokado; kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, bakır, çinko içerir. Bu lezzetli meyve yüksek miktarda A vitamini bulundurur. Kalp sağlığını korumaya yardımcı olan avokado hipertansiyonla mücadele etmek adına son derece faydalıdır. Sindirim sistemini destekleyen avokado ayrıca göz sağlığı için önemlidir. Cilt bakımı için son derece önemli olan bu meyve kozmetik ürünlerinde de sıklıkla kullanılır.

Doğru meyveyi nasıl seçmeli?

Uzmanların önerileriyle aldığınız avokadonun tadını beğenmediniz mi? O zaman olgunlaşmamış bir avokado tüketmiş olmanız mümkün. Ancak avokado birçok meyvenin aksine yumuşadıkça olgunlaşıyor.

İşte, olgun bir avokado seçmenin 5 yolu:

1. Parmağınızla kontrol edin

Avokadonun üzerine parmağınızla hafifçe bastırdığınızda meyve içe doğru batıyorsa; alacağınız meyve olgunlaşmış demektir.

2. Rengine bakın

Birçok çeşit avokado bulunuyor. Amasya elması, golden elma gibi... Koyu yeşil bir avokado gördüğünüzde bozulduğunu düşünmeyin. Söz konusu meyve diğer çeşitlerinden sadece kabuk olarak farklılık gösterir. İşin uzmanları koyu kabuklu olgunlaşmış avokadonun daha lezzetli olduğunun altını çiziyor.

3. Kahverengi lekelere dikkat

Avokado satın alırken bu husus pek işinize yaramayacak. Çünkü meyveyi kesmeden içinde oluşan kahverengi lekeleri görmenizin imkanı yok. Taze ve olgun avokadonun iç rengi açık yeşildir. Şayet sizin kestiğiniz avokadonun içinde kahverengi lekeler varsa kesinlikle o meyveyi yemeyin çünkü bozulmuştur.

4. Ekşi koku

Avokadonun kabuğundan ya da kestiğinizde içinden yayılan ekşi koku meyvenin bozulduğunu gösterir.

5.Küf var mı?

Avokadoyu kestiğinizde göreceğiniz gri ya da beyaz lekeler meyvenin küflendiğini işaret eder.

Peki, avokado nasıl olgunlaşır?

Satın aldığınız avokado henüz olgunlaşmamışsa hiç üzülmeyin; meyvenizin evde yenilecek hale gelmesi son derece kolay.

Avokadoyu bir muz ya da elmayla birlikte gazete kağıdına sarıp fırın yanı gibi ılık bir yere koyun. Bu şekilde meyve birkaç gün içinde olgunlaşacaktır.

Bir kese kağıdına un doldurun, unun içine meyveyi yerleştirin. Avokado bu şekilde neredeyse bir gün içinde olgunlaşacaktır.

Avokadolu dip sos tarifi:

2 adet avokado

2 tatlı kaşığı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Avokado; zeytinyağı ve limonla buluşunca ortaya şahane bir lezzet çıkıyor. Bu karışıma karabiber de eklenince konuklarınız parmaklarını yiyecek. Avokadoyu çatalla ezdikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırın ve dip sosunuz hazır. Avokadolu dip sosu; sigara böreği, kızartma ya da cips servis ederken gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.