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Lezzetin sırrı terbiye!

Kırmızı et çoğu insan için zararlıdır. Fakat biz et yemeye meraklı bir toplumuz. Mutfağımız et üzerine kuruludur desek yanlış olmaz.. Hele doğuya doğru gittiğinizde sofrada et yoksa, kimsenin karnının doymadığını fark edersiniz: “Ne yani gurban tırşıkla karın mı doyar?!”

28 Aralık 2018 Cuma 19:18
Lezzetin sırrı terbiye!

Onun içindir ki aslında eti nasıl pişireceğinizi öğrenmek için mutlaka “Adana- Amed-Maraş Mustatili”ne varıp ehlinden ilmini kapmanız lazım!

Bu işin zahmetli yanı elbette..

O halde gazete sayfasından şöyle şıpın işi birkaç püf noktasını not edelim de sofranızdaki etin lezzetine katkımız olsun.: Etin lezzeti terbiye etmekten geçer..

Sosyete takımı buna Batı’dan aktarma dille “marine etme” demekte. Eti terbiye, etin taze ot ve baharatlıı bir bulamaç içinde bekletilerek yumuşatılması ve lezzet kazandırılmasıdır.

En kolayından bir et terbiye şöyle yapılır: Bir miktar soğanı - mesela1 kilo et için 3 orta boy soğanı- çok küçük parçalar halinde doğradıktan sonra bir tülbentin içine koyun ve suyunu bir kabın içine çıkarın. Aynı kabın içine bir miktar zeytinyağıyla birlikte kekik ve defne yaprağı bırakın. Eti bu karışımın içine yatırın ve 24 saat bekletin. Etinizin yumuşak ve lezzetli olacağını göreceksiniz.

Bir başka basit yöntem: Zeytinyağ, tuz ve biber ile hazırlayacağınız bulamaçta etinizi bir süre bekletmektir.

Hemen az sonra ızgaraya konacak eti terbiye için ise şöyle yapın: 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 baş ezilmiş sarmısak, 1 çay kaşığı kimyon, 3 çay kaşığı karabiber ve arzu ettiğiniz kadar pul biberle bütün bu terbiye malzemesini pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar karıştırın. Bu terbiyede etin en az 15 dakika beklemesi yeterli gelecektir. İsterseniz daha da fazla bekletebilirsiniz.

500 gram kebaplık et, altı ezmeli tike kebabı için Gazİantep usulÜ şöyle terbiye edilir: 3 -4 diş sarmısak, 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber, yeni bahar ile bir güzel bulamaç yapılır.

Et kuşbaşı büyüklüğünde doğranır. Et ve 100 gram kuyruk yağı, terbiye bulamacının içine konur ve birbirine iyice karışması için el ile yoğrulur. Terbiyelenmesi için bir gün buzdolabında bekletilir. Bittiii..

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 19:20
  1. Adana
  2. et
  3. et terbiyesi
  4. marinasyon

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