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Aktüel "Leyla Aydemir cinayeti" davasında tutuklu sanığın tahliyesine itiraz reddedildi
Aktüel

"Leyla Aydemir cinayeti" davasında tutuklu sanığın tahliyesine itiraz reddedildi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık amca Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının itirazının reddine karar verdi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:38:09 -
"Leyla Aydemir cinayeti" davasında tutuklu sanığın tahliyesine itiraz reddedildi

ERZURUM (AA) - Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yerel mahkemece "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan amca Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar veren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine sunduğu itiraz dilekçesi reddedildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan amca Yusuf Aydemir'in, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesindeki değerlendirme sonucu tahliyesine yapılan itirazı karara bağladı.

Mahkeme, sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.

- Minik Leyla'nın cesedi 18 gün sonra bulunmuştu

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

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