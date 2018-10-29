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Lewis Hamilton "5'ler kulübü"ne girdi

Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 5 şampiyonluğa ulaşan 3. isim oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 13:44
Lewis Hamilton "5'ler kulübü"ne girdi

2018 Formula 1 sezonunun ana hikayesini oluşturan "5. şampiyonluğa kim ulaşacak" sorusu yanıtını buldu. Lewis Hamilton, Ferrari pilotu Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk mücadelesini, 2017'de olduğu gibi sezonun ikinci yarısındaki performansıyla kazandı.

Hamilton, soğukkanlı ve olgun sürüşüyle rakibini bir kez daha alt etti. Ferrari ise 2007'den beri süre gelen şampiyonluk hasretini, Vettel'in pilotaj, stratejistlerin tercih ve mühendislerin otomobili geliştirmedeki hataları yüzünden bu yıl da dindiremedi.

Meksika Grand Prix'sini 4. sırada bitirmesine rağmen geçen sezon olduğu gibi son iki yarış öncesi şampiyonluğu garantileyen Hamilton, Juan Manuel Fangio ve Michael Schumacher'den sonra F1 tarihinde bu başarıya 5. kez imza atan 3. sporcu olarak kayıtlara geçti.

Şampiyonada 2008, 2014, 2015 ve 2017'nin ardından 5. kez mutlu sona ulaşan 33 yaşındaki Hamilton, "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Fangio'yu yakaladı. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher yer alıyor.

Formula 1'de en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler şöyle:

PilotÜlkeŞampiyonluk sayısı
Michael SchumacherAlmanya7
Juan Manuel FangioArjantin5
Lewis HamiltonBüyük Britanya5
Alain ProstFransa4
Sebastian VettelAlmanya4
Niki LaudaAvusturya3
Jack BrabhamAvustralya3
Jackie StewartBüyük Britanya3
Nelson PiquetBrezilya3
Ayrton SennaBrezilya3

RAİKKONEN'İN REKORUNU KIRDI

2016 Japonya Grand Prix'sinden bu yılki Çin Grand Prix'sine kadar üst üste 28 yarış boyunca puan alan Hamilton, Kimi Raikkonen'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

Aracındaki arıza yüzünden yarış dışı kaldığı Avusturya Grand Prix'sine kadar rekoru 33 yarışa çıkaran Büyük Britanyalı pilot, hızlı olduğu kadar istikrarlı olduğunu da gösterdi.

Gelecek sezon Alfa Romeo Sauber takımında yarışacak Raikkonen, 2012 Bahreyn Grand Prix'sinden 2013 Macaristan Grand Prix'sine kadar çıktığı 27 yarışta puan almıştı.

Formula 1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 12 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 sezon boyunca en az bir yarış kazanmıştı.

POLE SAYISINI 81'E ÇIKARDI

17 İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza atarak Schumacher'in rekorunu ele geçiren Hamilton, bu yıl da sıralama turlarının en başarılı ismiydi.

Bitime iki yarış kala 81 pole pozisyonu bulunan Hamilton'ı, bu alanda Schumacher (68) ve Ayrton Senna (65) takip ediyor. Sıralama turlarında 55 kez en iyi dereceyi yapan Vettel ise 4. sırada yer alıyor.

SCHUMACHER'İN PEŞİNDE

Formula 1 kariyerinde bugüne dek 71 yarış kazanan Hamilton, 91 birinciliği bulunan Schumacher'i takibini sürdürüyor. En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Schumacher ve Hamilton'ın ardından Vettel (52), Alain Prost (51) ve Senna (41) geliyor. 

Mercedes'in, köklü kural değişikliklerinin yapılacağı 2021'e kadar zirveye oynamaya devam edebileceği düşünülürse Büyük Britanyalı pilotun, bu rekoru kırması da olası gözüküyor.

İLK ŞAMPİYONLUK 2008'DE

Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan Hamilton, 2002'de Formula Renault 2, 2005'te Formula 3 ve 2006'da ise GP2 serisinde şampiyonluklar elde etti.

2007'de McLaren-Mercedes takımıyla anlaşan Hamilton, sezonun ilk mücadelesi Avustralya Grand Prix'sinde kürsünün 3. basamağında yer alarak dikkati çekti. Hamilton, şampiyonadaki ilk zaferine ise 2007'deki Kanada Grand Prix'sinde ulaştı.

Hamilton, Formula 1'deki ilk sezonunda üst üste 9 kez podyumda yer alan ilk çaylak pilot olarak da kayıtlara geçti.

Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu ise 2008'de kazanan Büyük Britanyalı sürücü, sezonu Felipe Massa'nın 1 puan önünde tamamlayarak mutlu sona ulaşmayı başardı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 13:44
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