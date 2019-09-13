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Levent Şahin: "Fiziksel süreci tamamladığında eski Falcao’yu izleriz”

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Falcao’nun fiziksel hazırlık sürecini tamamladığında eski performansını göreceklerini söyledi.

13 Eylül 2019 Cuma 23:52
Levent Şahin: "Fiziksel süreci tamamladığında eski Falcao’yu izleriz”

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Falcao’nun fiziksel hazırlık sürecini tamamladığında eski performansını göreceklerini söyledi.


Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, sahasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şahin, Galatasaray’ın efsane futbolcularından Metin Oktay’ın 28. ölüm yıl dönümü sebebiyle “Hem Türk futbolu hem Galatasaray efsaneleri arasında yer alan Metin Oktay’ı saygı ve rahmetle anmak istiyorum” şeklinde konuştu.



“Erken değişiklik oyun sistemimizi etkiledi”


Deneyimli çalıştırıcı, mücadelenin 30. dakikasında Lemina’nın yerini Ömer Bayram’a bırakmasının oyun sistemlerini etkilediğinin altını çizerek, “Erken değişiklik oyun sistemimizi etkiledi. Zorunlu bir değişiklik oldu. Milli takım dönüşleri takımda her zaman bu tür sıkıntılar oluşturuyor. Dün gece ve ondan önceki gün gelen arkadaşlarımız var. Oyunla ilgili geçiş hücumlarında birazcık daha çabuk olabilsek ve 3. bölgeye aktarsak sonuçlandırmaları net yapsak daha farklı olacaktı. Fiziksel olarak yeni gelen arkadaşlarımızla ilgili sıkıntı olacaktır diye düşündük. Falcao, son 10 dakika çıkmak istedi. Lemina, rahatsızlandığını devam edemeyeceğini söyledi. Doktorlar yarın hakkında bilgi verecektir. Fiziki olarak hazır hale geldiğinde hem oyunsal hem de bireysel katkı sağlayacaklardır” ifadelerini kullandı.



“Falcao’nun psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum”


Şahin, yeni transfer Radamel Falcao’nun takıma rahatça adapte olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:


“Geçmişine baktığımızda çok fazla şey söylemeye gerek yok. Transfer dönemindeki süreçte ne oraya ne de buraya adapte olabildi.Aile ortamında çalışıyoruz. Psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. Adapte olduğunu düşünüyorum. Fiziksel hazırlık sürecini tamamladığında eski Falcao’yu seyredeceğimizi düşünüyorum. İlk maç belki seyirci etkilemiş olabilir. Seyirci karşısında çok fazla şey yapmış olabilir. Oyundan çıkmak için o talepte bulundu. İyi bir profesyonel. Onu burada ön plana çıkaracak olan aile ortamı birlikteliğimiz ve diğer arkadaşlarının katkısı olacaktır.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 23:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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