Leonidas AR: Dronları tek atışta mikrodalga enerjisiyle devre dışı bırakan silah

Modern savaş alanları, otonom tanklar ve Mach 1 hızına yaklaşan roket motorlu insansız hava araçlarıyla doluyor. Artık pilotlara ihtiyaç duymadan hareket edebilen bu araçlar, devasa sürüler halinde konuşlandırılarak geleneksel savunma sistemlerini sayıca alt edebiliyor.

ABD savunma sanayii, bu yeni tehdit dalgasına yanıt olarak insansız hava araçlarını mikrodalga patlamalarıyla etkisiz hale getiren, Leonidas Otonom Robotik (Leonidas AR) adı verilen sıra dışı otonom bir silah geliştirdi.

Leonidas AR gibi İHA karşıtı silahlar, düşman araçlarıyla doğrudan savaşmak yerine onların zayıf noktalarını hedef almayı amaçlıyor. Epirus ve General Dynamics Land Systems tarafından ortaklaşa geliştirilen bu sistem, mermi veya patlayıcı harcamak yerine, düşman İHA'larının hassas iç devrelerini hedef alıyor. Tasarımın temel fikri, hedefi anında etkisiz hale getirerek çalışmaz duruma getirmek.

Bu sistem iki ana bileşenden oluşuyor: General Dynamics Land Systems'ın 10 Tonluk Paletli Robotu (TRX): Ağır tank paletleri üzerinde hareket edebilen ve engebeli arazilerde görev yapabilen, son derece ağır otonom bir araç platformu.

Epirus'un Leonidas Silahı: TRX üzerine monte edilmiş, yüksek güçlü bir mikrodalga silahı. Bu silah, mutfağımızdaki mikrodalga fırınların ürettiği enerji türünün çok daha güçlü ve tek bir yöne odaklanmış halini kullanıyor.

Özetle Leonidas AR, gelen İHA'lara veya uçaklara nişan alıyor ve güçlü, yüksek darbeli mikrodalga enerjisinden oluşan görünmez bir atış yapıyor. Mikrodalgalar hedefin dış yüzeyini etkilemek yerine, doğrudan içindeki hassas elektronik devrelere nüfuz ederek onları anında yakıyor. Uzaktan kontrol edilen bir İHA, bu devresi olmadan tamamen çaresiz kalıyor ve anında işlevini yitiriyor.

SESSİZ VE HASSAS SAVUNMA TEKNOLOJİSİ

Bu silah, hassas olmasının yanı sıra, güvenlik açısından da önemli avantajlar sunuyor. Başka bir deyişle, başıboş mermi veya patlayıcılardan kaynaklanabilecek yan hasarları en aza indirerek hem operatörlerin hem de müttefik kuvvetlerin savaş alanında güvende kalmasını sağlıyor.

Leonidas AR’ın radar sistemi, gelen tehditlerin çoğunu 360 derecelik bir alanda tespit edebiliyor. Silahın operatörleri, dost İHA’lar veya müttefik teçhizatla olası bir etkileşimi önlemek için frekansını ve atış menzilini hassas bir şekilde ayarlama yeteneğine sahip. Hatta, bir operatörün müdahalesi olmasa bile, Leonidas AR sistemi tespit ettiği tehditleri otonom olarak hedefleyebilecek yeteneklere de sahip. Bu da modern savaşta süratle artan otonom tehditlere karşı, hızlı ve etkili bir savunma katmanı oluşturuyor.