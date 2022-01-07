Leonardo DiCaprio'dan Türkiye paylaşımı! Şehre davet edildi

Çevre ve iklim konusunda yaptığı bağışlarla bilinen Leonardo DiCaprio, 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin, dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri olduğu belirtilen 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı’nın (Paraschistura chrysicristinae) 47 yıl aradan sonra Batman’ın Sason Çayı'nda görüldüğü haberini takipçileriyle paylaştı.

Sason’da araştırma yapan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 sene aradan sonra 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' tespit etti.

Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz. Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.

Batman'a davet edildi

ABD'li aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, sosyal medyada doğal güzelliklere tanık olması için Batman'a davet edildi.