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Yaşam Leo Süren Halepli hayatını kaybetti
Yaşam

Leo Süren Halepli hayatını kaybetti

Ömrü boyunca Türk-Ermeni kardeşliği için mücadele eden ve Türkiye-AB ilişkilerinin yürümesi için çalışan Leo Süren Halepli, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:05:00 -
Leo Süren Halepli hayatını kaybetti

Çevresinin Halepli Leo dediği Leo Süren Halepli, Ermeni Patriği Maşalyan'ın yönettiği cenaze ayininin ardından İstanbul Uzunçayır Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Robert Kolej mezunu olan Leo Süren Halepli, Boston Üniversitesi'nde aldığı ekonomi eğitiminin ardından London School of Economics'te (LSE) AB entegrasyonunun siyasal iktisadı konusunda master yaptı.

Okulda çok aktif bir öğrenciydi. Türk Öğrenci Derneği'nin yönetiminde yer alırken, LSE'nin tarihindeki ilk Ermeni Öğrenciler Derneği'nin de kuruluşunda da görev aldı.

"Önyargılar kırılabilir"

London School of Economics öğrencisiyken, ülkeyi sarsan Hrant Dink cinayeti işlendi. Leo Süren Halepli'nin başını çektiği Türk ve Ermeni öğrenciler, Hrant Dink anısına okulda toplantı düzenledi.

Leo Süren Halepli o toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi:

"Hrant Dink anısına ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlik benim için müthiş bir öğrenim deneyimi oldu. İnsanlar birbirini önyargısız dinleyebildiğinde, iletişim kanalları açılıyordu. Bu konuda Oxford Muse'la ortaklaşa sohbet yemekleri de düzenledik. Konu Türkiye'nin AB üyeliği olunca bireyler düzeyinde önyargıların kırılabileceğini de gördük."

İlk memur olacaktı ama...

Leo Süren Halepli, 2009 yılında AB Uzmanı olarak devlet bünyesinde yapılan sınavı kazandı. Bu gelişme medyada "Cumhuriyet tarihinde devlet memuru olacak ilk Ermeni" şeklinde sunuldu. Halepli ile birlikte sınavı kazanan 30 kişi için yapılan bir şikayet üzerine yürütmeyi durdurma kararı alındı. Daha sonra sınav sonuçları yine mahkeme kararıyla geçerli ilan edildi ancak Halepli yurtdışındaki kariyerine devam kararı aldı.

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