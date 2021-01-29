Leo Pereira'nın Beşiktaş ısrarı
Kadrosunu bir stoperle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Flamengo'nun 24 yaşındaki yıldızı Leo Pereira için Brezilya ekibine teklifte bulunmuş ancak reddedilmişti.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre ise, Pereira, Beşiktaş’a gelmek istiyor. uol.com.br'nin haberinde; “Pereira, Beşiktaş’a gitmekte ısrarcı ve kulüpten anlayış bekliyor" ifadeleri yer aldı. Haberde, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla yaptığı teklifi güncelleyerek yeniden Flamengo'nun kapısını çaldığı kaydedildi.