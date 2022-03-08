Göz sorunları yaşayanlar ve göz renginin farklı görünmesini isteyenler kontakt lens tercih ediyor. Peki, lens nasıl kullanılır?

Kontakt lens nedir?

Kontakt lens, göz bozukluklarında, özellikle ileri derece miyoplarda göz camının çok fazla kalınlaşmasından dolayı kullanımı tercih edilen optik mercek. Esnek bir maddeden yapılmış olup çok yakından bakılmadıkça göz üzerindeki varlığı belli olmaz.

Lens nasıl temizlenir, lens nasıl kullanılır, çıkartılır, takılır?

Lensleri temizlemek için öncellikle ellerini su ve sabunlu güzelce yıkayın. Ardından ellerini hav bırakmayan bir havluyla silin. Lensinizi musluk suyu, steril su ya da tükürükle kesinlikle silmeyin. Lens solüsyonu kullanarak lensleri parmaklarınızla ovun ve sonrasında taze temizleme solüsyonu ile yıkayın.

Lens kullanmaya başlayanların pek çoğu 'Lens nasıl takılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Öncelikle ellerinizi su ve sabunlu yıkayın. Ellerinizi hav bırakmayan bir havluyla kurulayın. Kontakt lensinizi avuç içinize alın, takmadan önce temiz ve yırtılmamış olup olmadığını kontrol edin. Lensinizi işaret parmağınızın üzerine koyun, lensin kenar kısımlarında bükülme yoksa ve kenarları pürüzsüz ise lensinizin yönü doğrudur. Göz kırpmanızı önlemek için diğer elinizin işaret parmağıyla göz kapağınızı tutun. Lensi tuttuğunuz elinizin üçüncü parmağıyla alt göz kapağınızı tutun. Yukarı bakın ve kontakt lensi gözünüzün beyazına yerleştirin. Lensin yerine oturması için aşağı ya da burnunuzun uç kısmına doğru bakın. Parmaklarınızı çekin ve gözünüzü açıp kapatarak lensin tam olarak oturmasını sağlayın.

Lens takma işlemini başarıyla tamamlayan sonraki adımda 'Lens nasıl çıkartılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Lens takarken olduğu gibi çıkartırken de ellerinizi su ve sabunlu yıkayıp kurulayın. Ardından iyi ışık alan bir aynanın önüne geçin. Sol elinizin işaret parmağı ile göz kapağınızı kaldırın ve yukarı bakın

Sağ elinizin orta parmağı ile göz kapağınızı aşağıya çekin. İşaret parmağınızın ve baş parmağınızın ucunun alt taraftaki yumuşak kısmını kullanarak, lensi nazikçe sıkın ve gözünüzden aşağıya doğru çekip uzaklaştırın. Lensi diğer elinizin avucuna koyun.