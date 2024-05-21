Lenova, MacBook Air'a rakip dizüstü çıkardı

Lenovo, MacBook Air’e rakip olacak yeni dizüstü bilgisayarı Yoga Slim 7x ile sahneye çıkıyor. Bu yeni model, Qualcomm’un Snapdragon X Elite çipiyle güçlendirilmiş. Ayrıca, hem performans hem de güç verimliliğini bir arada sunuyor. İşte özellikleri…

Lenovo’nun MacBook Air rakibi Yoga Slim 7x özellikleri

Yoga Slim 7x, 14 inçlik 3K 90Hz OLED ekranı ve zarif alüminyum kasasıyla dikkat çekiyor. Ekran, yüzde yüz DCI-P3 renk gamını kapsıyor ve 500 nit parlaklık sunuyor. Ekranın üst kısmında, Lenovo’nun imza niteliğindeki iletişim sekmesi yer alıyor. Bu sekme sayesinde Slim 7x, FHD web kamerası ve Windows Hello için IR sensörlerini destekliyor. Ayrıca, dört adet mikrofona sahip ama yine de yeterince ince tutulmuş.

Sadece 1.28 kg ağırlığında olan Slim 7x, 13 inçlik MacBook Air’den sadece biraz daha ağır ve 15 inçlik modelden yarım kilo daha hafif. Ancak, 1.3 cm kalınlığında olması nedeniyle Apple’ın rakipleri kadar ince değil. Snapdragon X Elite çipinin güç verimliliğine sahip olmasına rağmen, MacBook Air’den farklı olarak Slim 7x, soğutma için özel fanlara sahip.

Lenovo Yoga Slim 7x’in, üç USB-C 4 portu, Wi-Fi 7 ve oldukça güçlü bir dört hoparlörü var. Ayrıca, bu kadar ince bir sistemde genellikle bulunmayan 1.5 mm tuş hareket mesafesine sahip bir klavye ile donatılmış. Bu klavye, yazı yazmayı oldukça keyifli hale getiriyor. Tüm bunları destekleyen 70Wh’lik büyük bir pil bulunuyor, bu da ThinkPad T14s’deki 58Wh’lik pilden oldukça büyük.

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Snapdragon X Elite’in Windows 11’deki performansı ve uygulama uyumluluğu hakkında henüz pek bilgimiz yok. Ayrıca, Microsoft’un yeni Copilot+ özelliklerinin nasıl bir etkisi olacağını da zaman gösterecek. Ancak, Lenovo’nun yeni nesil Arm tabanlı işlemcilerle neler yaptığını görmek heyecan verici olacak.