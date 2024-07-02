Leipzig’de nefes kesen maç! Çeyrek final biletini aldık
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında A Milli Takımımız, Avusturya ile karşılaştı. Avusturya'yı evinde 2-1'lik skorla yenen A Milli Takımımız, çeyrek finale çıktı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde A Milli Takımımız, Avusturya ile karşılaştı. Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milli Takım 2-1 kazandı.
TRT 1'den canlı yayınlanan mücadelede Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın tek golünü Gregoritsch attı.
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek finale yükselirken Avusturya turnuvaya veda etti. Millilerimiz çeyrek final mücadelesinde 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da Hollanda ile karşılaşacak.
Spor
Milli takım korkusu: Almanlardan gurbetçilere eziyet! Türkiye'nin maçları şifreli kanalda olacak!
Spor
Milli takım korkusu: Almanlardan gurbetçilere eziyet! Türkiye'nin maçları şifreli kanalda olacak!
{relation id:1865021 slug:'a-milli-takimin-yildizi-cocukluk-hayalimi-yasiyorum'}
{relation id:1865021 slug:'a-milli-takimin-yildizi-cocukluk-hayalimi-yasiyorum'}
{relation id:1864940 slug:'milli-takim-mactan-sonra-boyle-cosmus'}