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Led ışık hızla yayılıyor

Led ışık ekonomik ve güçlü yönlerinin sektör tarafından beğenilmesi sebebiyle çok hızlı gelişiyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:51
Led ışık hızla yayılıyor

Tasarruflu ampullerin furyası galiba çok kısa sürücek. Hele kanserojen olduğu iddiaları da ortaya yayılınca led ışık daha bir ivme kazandı. Led’in tutulmasındaki önemli etkenlerin başında ekonomik olması geliyor.

Led ampullerle % 70 ile %75 arasında tasarruf sağlanabiliyor. Yeni LED ampuller akkor ampullerin yerini rahatlıkla alacak güçte ışık saçabiliyorlar. Fakat şimdilik çok pahalı. Japonya’da bile 30 ila 60 dolar arasında satılmakta.

Fakat bunlar 9 watt ile 40 watlık akkor ampulün ışığını verebiliyorlar. 25.000 saat kullanım ömrü ile 17 sene hizmet sunuyor.. Bu normal ampullerden 25 kat fazla bir ömür. Tasarruflu lambalardan 3 kat daha uzun ömürlü..

Led ampuller açıldığı anda aydınlatma zirvesine ulaşıyor. Dayanıklı tasarımı ile darbelere karşı güçlü.. Led ampule temas halinde tehlike yok çünkü ısı üretmiyor..

Amerika’da 100 watt’lık akkor ampul Ocak 2012, 75 watt’lık akkor ampul Ocak 2013’te, 60 ve 40 watt’lık akkor ampuller de Ocak 2014 tarihinden sonra artık üretilmeyecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:51
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