Lecce'den flaş Burak Yılmaz kararı
Uzun bir süredir Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için nabız yoklayan İtalyan ekibi Lecce, transferden vazgeçti.28 Temmuz 2019 Pazar 14:54
Uzun bir süredir Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın peşinden koşan Lecce, milli futbolcuyu kadrosuna katmaktan vazgeçmiş gibi görünüyor. Sportif direktörleri Mauro Meluso aracılığıyla milli futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlerde bulunan Serie Aekibinin santrfor transferinde rotasını değiştirdiği öğrenildi.
Görüşmelerden netice alınamadı
İtalyan La Gazzetta dello Sportgazetesi, Burak için yürüttüğü görüşmelerden istediği sonucu alamayan Lecce kulübünün Sassuolo'nun Senegalli forveti Khouma Babacar'ı gündemine aldığını yazdı. 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon forma giydiği 31 maçta yalnızca 7 kez fileleri havalandırabilirken 2 de asist kaydetmişti.
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