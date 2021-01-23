Lebbeyk Allahümme Lebbeyk duası ise sadece Hacca giderken okunan bir duadır. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk ne demek?

Lebbeyk ne demek?

Lebbeyk, İslam âleminde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Özelikle umre ve hac vazifelerinde kullanılması açısından önem arz ediyor. Lebbeyk kelimesinin anlam ve önemini öğrenip, buna göre kullanabilirsiniz.

Lebbeyk, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapça'dan geçmiştir. Lebbeyk, kelime anlamı olarak “buyurun, emredin” anlamına gelir. Halk arasında daha ziyade “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk” olarak bilinir ve kullanılır. Telbiye ile Lebbeyk kelimesi aynı kökten türemiş olup, teslimiyeti ifade etmektedir. Lebbeyk sözlükte; “isteği yerine getirmek”, “davete icabet etmek” olarak tanımlanıyor. Dini ifade olarak da; “Bir emri, bir isteği yerine getirmek için buyruğu talep etmek ve o buyruğu yerine getirmek.” anlamında kullanılıyor.