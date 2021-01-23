  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Lebbeyk ne demek?
Yaşam

Lebbeyk ne demek?

“Lebbeyk Allahümme Lebbeyk” ne demektir? Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Ne Demek? duanın Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı nasıldır?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:02:00 -
Lebbeyk ne demek?

Lebbeyk Allahümme Lebbeyk duası ise sadece Hacca giderken okunan bir duadır. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk ne demek?

Lebbeyk ne demek?

Lebbeyk, İslam âleminde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Özelikle umre ve hac vazifelerinde kullanılması açısından önem arz ediyor. Lebbeyk kelimesinin anlam ve önemini öğrenip, buna göre kullanabilirsiniz.

Lebbeyk, Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize Arapça'dan geçmiştir. Lebbeyk, kelime anlamı olarak “buyurun, emredin” anlamına gelir. Halk arasında daha ziyade “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk” olarak bilinir ve kullanılır. Telbiye ile Lebbeyk kelimesi aynı kökten türemiş olup, teslimiyeti ifade etmektedir. Lebbeyk sözlükte; “isteği yerine getirmek”, “davete icabet etmek” olarak tanımlanıyor. Dini ifade olarak da; “Bir emri, bir isteği yerine getirmek için buyruğu talep etmek ve o buyruğu yerine getirmek.” anlamında kullanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması
Medya

Dizinin başrolünden çok konuşulacak Kurtlar Vadisi açıklaması

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deli Hikmet" karakteri oynayan Erdem Ergüney, "Kurtlar Vadisi’nde şöyle bir şey yapılmıştı. Yaşları 25 ya da 70 ar..
CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu
Medya

CHP'li Berhan Şimşek ilkesizliği! O zaman 'bebecan'dı, şimdi 'Babacan oldu

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, partisinin samimi ilişkilerde bulunduğu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a övgüler dizmesini..
Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?
Gündem

Başörtüsü saldırganına ödül gibi ceza! Tekrar yapsın diye mi verildi?

İstanbul'da başörtülü bir kadına saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık Berrak Karaoğlu'na 2 bin lira para cezası verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay