Lebalep ne demek? Lebalep ne anlama gelir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de partisinin 7. il kongresinde yaptığı konuşmasında salondaki katılıma değinmek adına kullandığı “Lebalep” kelimesi üzerine araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lebalep kelimesini kullanması pek çok vatandaşta merak uyandırdı. Peki, Lebalep ne demek? Lebalep ne anlama gelir? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kelimeyi kullanarak neyi ifade etti? Lebalep hangi dilden gelir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de partisinin 7. il kongresinde kongredeki katılımla ilgili lebalep kelimesini dile getirmesinin ardından “Lebalep” kelimesinin ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı.
Lebalep ne demek? Lebalep ne anlama gelir?
Lebâlep sözcüğü, eskiden beri günümüze gelen kelimeler arasında yer almaktadır. Farsça da "Ağzına kadar dolu" anlamına gelir.
Lebalep hangi dilden gelir?
Lebalep kelimesi, Farsçada dudak anlamındaki "leb" kelimesinden türemiştir. Lebalep kelimesi, Osmanlıca divanlarda sık sık kullanıldığı görülür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rize'de partisinin 7. il kongresinde yaptığı konuşmada kongre katılım sayısına değinmek adına "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu" ifadesi vatandaşlarda merak uyandırdı.