LC Waikiki’den haftada 40 milyon maske

“LC Waikiki ve grup şirketleri bünyesindeki fabrikalarımızın yanı sıra 30’dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla, kâr amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz” diyen Küçük, şu mesajı verdi: “Ham madde teminini ve gerekli tüm makine teçhizatını üstlenerek, imalat altyapısını kurduk. LC Waikiki ve Taha Grubu olarak, sadece bir hafta içinde, gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle, tesislerimizi maske üretim üssüne dönüştürdük ve 2,5 milyon adet maske üreterek Sağlık Bakanlığı’na hibe ettik. Sonrasında devam eden ihtiyaç sebebiyle, LC Waikiki ve grup şirketleri bünyesindeki fabrikalarımızın yanı sıra 30’dan fazla şehirde yüzlerce fason üreticimizle on binlerce çalışanımızla, kâr amacı gütmeden haftada 40 milyon adet maske üretiyoruz.

Tüm üretim alanlarında en hızlı şekilde gereken tüm tedbirler alındı, maske üretim altyapısı Sağlık Bakanlığı standartlarına göre hazırlandı ve üretime başlandı. LC Waikiki ve Taha grup bünyesindeki İstanbul, Malatya, Adapazarı ve Elazığ’daki fabrikalarımızla birlikte 30’dan fazla şehirde yüzlerce konfeksiyon atölyesinde üretim yapıyor.“