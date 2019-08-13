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Lazer silahı ilk kez Türkiye kullandı!

Türkiye'nin geliştirdiği lazer silahının, Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin Yapımı silahlı insansız hava aracı Wing Loong II'yı Libya'da düşürdüğü iddia edildi.

13 Ağustos 2019 Salı 16:17
Lazer silahı ilk kez Türkiye kullandı!

Libya'da geçtiğimiz günlerde düşürülen SİHA, Türkiye'ye ait lazer silahıyla düşürüldü.

ÇİN YAPIMI SİHA, TÜRKİYE'NİN GELİŞTİRDİĞİ LAZER SİLAHIYLA VURUP DÜŞÜRÜLDÜ

Askeri teknolojiyle ilgili analizleri ile tanınan ArmyRecognition adlı sitenin haberine göre, düşürülen SİHA'nın, Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu (LNA) güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Loong II olduğu ifade edildi. Siteye göre SİHA, ASELSAN yapımı 50 kW güç üreten lazer hava savunma sistemi tarafından Misrata kenti üzerinde uçarken vurularak düşürüldü.

DÜNYA SAVAŞ TARİHİNDE BİR İLK

Çin yapımı Wing Loong II'nin düşürüldüğüne gösteren fotoğraflar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:17
  1. Ordu
  2. Türkiye
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Libya

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