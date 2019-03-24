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Lazer ile sesler iletilecek

Ses iletimi konusunda heyecan verici bir gelişmeye imza atan MIT araştırmacıları, müzikten insan konuşmasına kadar bütün sesleri odanın diğer ucundaki kişinin kulağına gönderebiliyor.

24 Mart 2019 Pazar 14:32
Lazer ile sesler iletilecek

Bilim insanları, ses ve iletişim konusunda inanılmaz bir buluşa imza attı ve lazer kullanarak sesleri iletmenin bir yolunu buldu. İnanılmaz bir potansiyeli olan bu yeni gelişme ile müzikten insan sesine kadar bütün sesler, herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan odanın karşısında bulunan bir kişinin kulağına direkt iletilebiliyor.

Son derece güvenli

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)’denCharles M. Wynn’ın basın açıklamasına göre bu sistemi kullanarak bilgiler direkt başka birinin kulağına gönderilebiliyor. Lazerin duyulabilir ses sinyallerini ilettiği ilk başarılı sistem olan bu buluş konusunda Wynn, kullanılan yöntemin gözler ve deri konusunda son derece güvenli olduğunun altını çizdi.

Ortamdaki diğer seslerden etkilenmiyor

Müzik ve kaydedilmiş kayıtları iletmek için iki ayrı yöntem kullanan MIT ekibi, bu iki teknikte de foto-akustik efektin avantajlarından faydalanıyor. Birinde ses dalgaları, ışığı emerek buhar gibi yayılarak alıcıya iletiyor.

Bir diğerinde ise ses hızındaki lazer ile odanın diğer tarafındaki alıcının kulağına tamamen temiz ve ortamdaki diğer seslerden etkilenmeden mesaj gönderilebiliyor.

İnsanlık için çok yararlı

Kalabalık bir ortamda kimsenin gönderdiğiniz sesi duymamasını sağlayarak sadece bir kişinin kulağına mesaj göndermek oldukça heyecan verici bir teknolojik gelişme.

Yeni yöntemin bir gün yaygın bir teknoloji olmasını umut eden araştırmacı Ryan M. Sullenberger, bu tekniğin insanlık için çok yararlı olacağını ve birçok heyecan verici olasılık sunabileceğini belirtti. Elbette bu yöntemi en çok kullanacak olanların ilk etapta istihbarat servisleri olması muhtemel.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:32
  1. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
  2. Charles M. Wynn
  3. ses
  4. Müzik

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