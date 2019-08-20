Lavrov'dan çarpıcı açıklama: Fırlatılan yasaklı füzenin hazırlığı...

İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı ile ilgili tarihi belgesel bir serginin açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Lavrov, ABD’nin evvelki gün, daha önce ayrıldığını açıkladığı INF anlaşmasının yasakladığı yeni bir seyir füzesini denemesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Lavrov, “Bu deneme, INF kapsamındaki hukuki taahhütlerin geçerliliğini resmen yitirdiği 2 Ağustos’tan çok önce hazırlandı. Bu konu, geçen yılın ekim ayında (ABD Güvenlik Danışmanı) John Bolton’un buraya geldiği ve (ABD Başkanı Donald) Trump’ın bu anlaşmadan çekilme gerekliliğinin bir diyalog çağrısı değil, alınan nihai karar olduğunu belirttiğini aktardığı zaman biliniyordu, bundan daha önce de meslektaşlarınıza bahsetmiştim. Anlaşılan o zaman, belki de daha erken, INF anlaşmasında yer alan parametreleri ihlal eden denemeyi hazırlamaya başladılar” diye konuştu.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, 500 km'den daha uzun menzile sahip olan seyir füzesinin başarıyla test edildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Daha sonra da ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Ağustos'ta ABD'nin INF Anlaşması'ndan resmen çekildiğini açıklamıştı.

INF, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını içeriyordu. Söz konusu anlaşma, imzalandığı dönemde ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı’ olarak nitelendirilmişti.