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Aktüel Lavrov, Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü
Aktüel

Lavrov, Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 00:00:28 -
Lavrov, Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Salih ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Sergey Lavrov, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Libya'da uzun süre ateşkesin sağlandığına dikkati çekti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Salih'in ağustosta yaptığı görüşmenin siyasi sürecin yeniden başlamasında önemli rol oynadığını vurgulayan Lavrov, "Problemler olsa da süreç devam ediyor ve ivme kazanıyor." ifadesini kullandı.

Uzun süredir Libya'daki tüm siyasi kesimlerle aktif olarak temas halinde olduklarını anımsatan Sergey Lavrov, Salih'in girişimlerinin hayata geçmesine yardımcı olacaklarını dile getirdi.

Lavrov, Libya’da çözümün erkenden sağlanması ve çatışma sonrası normal hayata dönmeye başlanması halinde ikili ilişkilerin hızla yeniden sağlanabileceğinin altını çizdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

Ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.

Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'ta toplanan Libya Diyalog Forumu’nda, Libya'da geçiş sürecinin ülkenin bağımsızlık yıl dönümü 24 Aralık 2021'de yapılacak seçimlerle sonlandırılmasında uzlaşılsa da Salih’in geçiş döneminde devlet başkanlığı işlevi görecek Başkanlık Konseyi’nin başına geçme ısrarı nedeniyle sürecin tıkandığı öne sürülmüştü.

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