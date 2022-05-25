Lavanta yağı nasıl yapılır? Lavanta yağı faydaları neler? Lavanta yağı ne işe yarar?

Lavanta yağının koklamak veya el bileklerinize sürmek, sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Lavanta yağı, sinirler ve anksiyete sorunları için mükemmel bir sakinleştirici bir kokuya sahiptir.

Lavanta Yağı Nedir?

Mor çiçekleri bulunan geniş tarlalarda ekimi yapılan büyük mor çiçek demetleri şeklindeki görüntüsüyle dikkat çeken lavanta bitkisinden elde edile bitkisel yağ çeşididir.

Lavanta yağı kendine has kokusuyla kozmetik ve sağlık alanları da kullanılan bir yağdır. Güzel kokusu ile üretimde farklı alanlarda da yer almaktadır. Lavanta yağı lavanta kokusunu yoğun bir şekilde hissettirme özelliği olan bir yağdır. Lavanta yağı çok az miktarda kullanıldığında da etki alanı geniş bir yağdır.

Lavanta Yağı Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Lavanta yağını düzenli olarak kullandığınızda:

Lekeleri yok eder.

Saçlarınıza sağlık kazandırır.

Cildinizin onarımını sağlar.

Çatlak ve kuru ciltleri canlandırır.

Uyku düzenini dengeler.

Stresi yok eder.

Psikolojik açıdan doygunluk kazandırır.

Lavanta yağı kullanımı saçlarınız için saç maskelerinde, cildiniz için cilt maskelerinde veya bir pamuk yardımı ile uygun olacaktır. Stresli günlerinizde odanızda bulundurarak, lekeler için ise lekeli bölgeye masaj yaparak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kıyafetlerinize ve bulunduğunuz ortamda bir sprey yardımı ile püskürtebilirsiniz.

Soğuk algınlığı günlerinizde boyun ve boğaz çevrenize bir iki damla ile masaj yapabilirsiniz. Boyun bölgenizdeki kan dolaşımını artırarak, size enerji verecek ve hastalığınızı iyileştirecektir. Kas ve kemik ağrısı şikayetlerinizde ise ağrılı bölgeye lavanta yağı sürebilirsiniz.

Lavanta Yağı Neye İyi Gelir?

Lavanta yağı kullanımı bazı rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Özellikle sağlık alanında aromatik bir bitkiden oluşması kişiyi rahatlatan bir etkiye sahiptir. Strese karşı iyi gelen bir yağdır. Lavanta yağı zihni açan halsizlik yorgunluk gibi rahatsızlıklara karşı kullanılabilmektedir. Lavanta yağı kullanan kadınların depresyona girmedikleri araştırmalarda görülmüştür. Temizlik ve hijyen için kullanılmakta iyi geldiği bilinmektedir.

Lavanta Yağı Bit Önleyici Özelliği

Saçlarda oluşan bitlenme her yaşta görülebilen bir problemdir. Buna neden olan faktörler arasında saçların uzun süre kirli kalması ve temiz olmayan ortamlarda bulunmak yer alabilir. Bunu önlemek için de lavanta yağı kullanabilirsiniz. Çünkü lavanta yağı kokusu nedeniyle bit ve diğer küçük böcekleri vücudunuzdan uzak tutacaktır.

Lavanta Yağı Nasıl Yapılır?

Evinizde kolayca ve hiç yorulmadan lavanta yağı yapmak isterseniz; işte izlemeniz gereken adımlar:

Öncelikle lavanta yapraklarını toplayıp kurutmalısınız. Kuruyan yaprakları ezerek kokusunun çıkmasını sağlamalısınız.

Lavanta yapraklarını elinizle ezerken ellerinizin ıslak olmaması gereklidir. Nemli ve ıslak ellerinize temas eden lavanta yaprakları, çürümeye müsait duruma gelebilir.

Yapraklarını ezdiğiniz lavantayı, kullanacağınız bir kavanoz içine ekleyin. Daha sonra bu kavanozu badem yağı ile doldurun. Badem yağı yerine zeytinyağı da tercih edebilirsiniz. Ağzının sıkıca kapandığından emin olun ve dinlendirin.

Öncelikle kavanozu 48 saat güneş altında bekletin. Daha sonra güneş altından alın ve serin olan bir yerde karanlık olacak şekilde bekletin. Zaman zaman kavanozu çalkalamayı ihmal etmeyin.

Lavanta Yağı Faydaları Nelerdir?

Aromaterapi alanında sıkça tercih edilen lavanta yağı faydaları nelerdir diye düşündüğünüzde, işte aradığınız o mucize cevaplar:

Lavanta yağı stresle başa çıkmanın en doğal yoludur. Gün içinde yaklaşık 80 mg lavanta yağı kullanan kişilerin daha huzurlu ve rahat olduğu yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Stres ve kaygı gibi durumlarda lavanta yağını hatırlamalısınız.

Uyku problemleri yaşayan kişiler için lavanta yağı tavsiye edilmektedir. Çünkü lavanta yağı uyku düzenini dengeleyen ve rahat uyku imkanı sağlayan doğal bir yağdır.

Ağrı kesici özelliğe sahiptir. Baş ağrıları yaşadığınız günlerde yaklaşık 15 dakika kadar lavanta yağı kokusunda kalırsanız, baş ve migren ağrılarınız kısa sürede geçecektir.

Lavanta yağının bir diğer faydası da soğuk algınlığı gibi durumlarda etkili olmasıdır. Solunum yolu rahatsızlıklarınız için tercih edebilirsiniz. Daha rahat nefes almanız için lavanta yağı aklınızda bulunmalıdır.

Dudak çatlamasında, cilt kuruluğunda ve güneş lekelerinde lavanta yağı size çok yardımcı olacaktır. Lavanta yağı cilt lekeleri için oldukça etkilidir.

Cildinizde oluşan tüm sorunlar için tercih edebilirsiniz.

Lavanta yağı, keskin kokusu ile bitkisel bir parfüm olacaktır. Evinizde lavanta yağı ile oda kokusu deneyebilirsiniz.

Mide bulantısı veya kusma hissinde lavanta yağından faydalanabilirsiniz. Kıyafetlerinize süreceğiniz birkaç damla lavanta yağı, kusma hissini ortadan kaldırıp sizi daha iyi hissettirecektir.

Ağrı kesici özelliğinden faydalanarak, yorgun olduğunuz günlerde el ve dizlerinize masaj yapabilirsiniz. Kas ve kemik ağrılarınızı yok edecektir.

Düzenli olarak kullanılan lavanta yağı, bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir.

Antioksidan ve antibakteriyel özelliği ile idrar yolunda oluşan enfeksiyonları, lavanta yağı ile ortadan kaldırabilirsiniz.

Günümüzde artık her yaşta görülen tansiyon yüksekliği problemini lavanta yağı ile çözebilirsiniz. Özellikle de ileri yaştaki insanlarda daha etkili olan lavanta yağı ile tansiyon dengeleme tedavisi, oldukça sağlıklı sonuçlar almakta. Lavanta yağını biraz koklamak veya kıyafetlere sürmek tansiyonu dengelemek için yeterli olacaktır.

Lavanta Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Lavanta yağı saç bakımında da size yardımcı olacaktır. Saçlarınızın daha sağlıklı ve canlı olması için saçlarınıza düzenli olarak lavanta yağı maskesi uygulayabilirsiniz. İşte lavanta yağının saçlarınıza olan faydaları:

Kadın ve erkeklerde görülen saç dökülmelerini önlemek için lavanta yağını kullanabilirsiniz.

Besleyici bitkisel yağlar ile hazırlanan saç maskesinde lavanta yağını da ekleyerek saçkıran da olmak üzere tüm saç problemlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Lavanta yağının içinde bulunan mineraller sayesinde, saçlarınızın daha hızlı ve sağlıklı uzamasını fark edebilirsiniz.

Saç diplerini besleyerek, kepeklenme gibi problemleri ortadan kaldırır.

Keskin kokusu ile lavanta yağı bit şikayetlerinin de önüne geçmektedir. Çocuklarda kullanmadan önce doktordan onay almanız tavsiye edilir. Aksi durumda hormonların dengesini değiştirdiğine dair söylemler de bulunmaktadır.

Lavanta Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Cildinizin en iyi dostlarından biri de lavanta yağıdır. Lavanta yağı cilt lekeleri başta olmak üzere tüm cilt sorunlarınızı çözmek için harekete geçiyor. İşte cildinize olan etkileri:

Lavanta yağı hücrelerinizin yenilenmesini destekler. Bu durum sonucunda cildinizde oluşan yaralar ve lekeler çok kısa süre içinde iyileşir.

Ergenlik döneminde sıkça şikayet edilen akne ve sivilceler ile mücadele eder. Sivilcelerinizin daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarının etkisi ile oluşan cilt lekelerinin tedavisinde kullanılır. Besleyici ve onarıcı özelliği ile tüm cilt sorunlarını düzenli kullanımda yok edecektir.

Yaz aylarında kurtarıcınız olacak lavanta yağı sinek ısırmalarının etkisini en aza indirecektir. Sinek ısırıklarında oluşan şişlik ve kızarmalar lavanta yağı ile giderilebilir.

Lavanta Yağı Zararları ve Yan Etkileri

Lavanta yağının yanlış ve bilinçsiz kullanımda yan etkileri görülebilir. Buharla solunması durumunda lavanta yağı zehirlenmesi görülebilir. Bu gibi durumlarda daha ciddi bir sorun olmadan doktora görünmelisiniz. Ayrıca hamilelik döneminde rahim kaslarını gevşeteceği için lavanta yağı anne adaylarına tavsiye edilmemektedir. Yakın bir tarihte ameliyat olacaksanız, lavanta yağını kullanmaya bir süre ara vermelisiniz. Olası bir alerji durumunda, lavanta yağını kullanmamalısınız.

Lavanta Yağı Nerede Satılır? Fiyat Bilgisi

Faydalarına şahit olmak için alacağınız lavanta yağı fiyat bilgisi değişmektedir. 20 ml ölçüdeki şişelerde satılmaktadır. En küçük ölçüdeki bu şişeler uzun süre size faydalı olabilir. Lavanta yağını en rahat şekilde aktarlarda bulabilirsiniz. Aynı zamanda kozmetik mağazalarında da satılmaktadır. Eğer bulunduğunuz şehirde bulamıyorsanız, internet üzerinden satış imkanı sunan satıcılar ile iletişime geçebilirsiniz.