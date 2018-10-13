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Lavanta yağı her derde deva

Lavantanın nefis kokusu size ferahlık verirken sivrisinekleri afallatır.

13 Ekim 2018 Cumartesi 20:40
Lavanta yağı her derde deva

Lavantayı hiç sevmez bu haşere. Lavanta yağı alın. Püskürtücülere dolduracağınız suya 8-9 damla damlatın. Ve onu koku spreyi gibi kullanarak evinize sıkın. Hem ortamdaki mikroplar ölsün hem de sivrisinekler size uğramasın. Bu çözüm zehirli kimyasallara para dökmenizden iyidir.

● Böcek ve arı sokmalarında şişme ve kaşınmayı azaltmak için üzerine 1-2 damla lavanta yağı sürün.

● Ayrıca kuru ve çatlak deri lavanta yağı ile ovulursa nemlenir ve çatlakları kapanır.

● Koltukaltına sürülen 1 damla lavanta yağı bütün dedorantlardan daha etkilidir ve gün boyu kalıcıdır.

● Saç kepeğinde, kafa derisini lavanta yağı ile ovmak kepekleri giderir.

● Çatlayan dudaklara 1 damla lavanta yağı sürmek çoğu zaman yeterlidir.

● Soğuktan olan uçuklara 1 damla lavanta yağı sürün.

● Yanıklarda 1 damla lavanta yağı acıyı azaltacaktır.

● Ağrıyan ayakları içine 2 damla lavanta yağı damlatılmış bir leğen suda dinlendirmek yorgunluğunu alacaktır.

● Kesik ve yaralarda birkaç damla damlatılması bakterileri öldürür ve yarayı temizler.

● Lavanta yağı damlatılan bir bezi sıkma esnasında çamaşır makinesine koyduğunuzda hem yumuşatacak hem de hoş koku verecektir.

● Keten kumaşların arasına lavanta yağı damlatılmış bir peçete koyulması böceklenmesini engeller.

● Birkaç damla lavanta yağı karıştırılmış su güneş yanıklarına iyi gelir.

● Taşıt tutmalarında kulak arkası ya da göbek deliği çevresine lavanta yağı sürmek bulantıyı engelleyecektir..

● 1-2 damla lavanta yağı damlatılmış bir küçük havluyu yastık kenarınıza koyun uyku sorunlarınızı hafifletin.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 20:40
  1. Ağrı
  2. lavanta yağının faydaları

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