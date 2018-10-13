Lavanta yağı her derde deva
Lavantanın nefis kokusu size ferahlık verirken sivrisinekleri afallatır.13 Ekim 2018 Cumartesi 20:40
Lavantayı hiç sevmez bu haşere. Lavanta yağı alın. Püskürtücülere dolduracağınız suya 8-9 damla damlatın. Ve onu koku spreyi gibi kullanarak evinize sıkın. Hem ortamdaki mikroplar ölsün hem de sivrisinekler size uğramasın. Bu çözüm zehirli kimyasallara para dökmenizden iyidir.
● Böcek ve arı sokmalarında şişme ve kaşınmayı azaltmak için üzerine 1-2 damla lavanta yağı sürün.
● Ayrıca kuru ve çatlak deri lavanta yağı ile ovulursa nemlenir ve çatlakları kapanır.
● Koltukaltına sürülen 1 damla lavanta yağı bütün dedorantlardan daha etkilidir ve gün boyu kalıcıdır.
● Saç kepeğinde, kafa derisini lavanta yağı ile ovmak kepekleri giderir.
● Çatlayan dudaklara 1 damla lavanta yağı sürmek çoğu zaman yeterlidir.
● Soğuktan olan uçuklara 1 damla lavanta yağı sürün.
● Yanıklarda 1 damla lavanta yağı acıyı azaltacaktır.
● Ağrıyan ayakları içine 2 damla lavanta yağı damlatılmış bir leğen suda dinlendirmek yorgunluğunu alacaktır.
● Kesik ve yaralarda birkaç damla damlatılması bakterileri öldürür ve yarayı temizler.
● Lavanta yağı damlatılan bir bezi sıkma esnasında çamaşır makinesine koyduğunuzda hem yumuşatacak hem de hoş koku verecektir.
● Keten kumaşların arasına lavanta yağı damlatılmış bir peçete koyulması böceklenmesini engeller.
● Birkaç damla lavanta yağı karıştırılmış su güneş yanıklarına iyi gelir.
● Taşıt tutmalarında kulak arkası ya da göbek deliği çevresine lavanta yağı sürmek bulantıyı engelleyecektir..
● 1-2 damla lavanta yağı damlatılmış bir küçük havluyu yastık kenarınıza koyun uyku sorunlarınızı hafifletin.
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