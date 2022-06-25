Lavanta çiçeği neyi temsil eder?

Beyaz lavantalar genellikle güzellik ve estetiği, aynı zamanda yenilenmeyi temsil eder. Mor renkli olanları ise gücün ve ihtişamın sembolüdür. Çiftler arasında birbirine hediye edildiği takdirde sadakat ve bağlılık gibi manalar taşır.

Lavanta Çiçeği Nasıl Yetiştirilir?

Morun en güzel tonuna sahip olan çiçeklerin başında gelen lavanta çiçeği bakımı sanılanın aksine çok kolaydır. Lavanta çiçeğini evinizde yetiştirerek hem kokusunu içinize çekebilir hem de çayını tüketebilirsiniz.

Lavantalar en güzel ve en narin çiçeklerden bir tanesidir. Çayı da bilindiği gibi stresi azaltarak, kişiyi sakinleştirir. Lavanta bakımının püf noktaları dikkat ederek sizler de evinizde kendi çiçeğinizi yetiştirebilirsiniz.

Lavanta Bakımının Püf Noktaları

Lavanta ışığı seven bitkilerin başında gelmektedir. Bu sebeple evinizin en çok güneş alan noktasını lavantanız için ayırmanız gerekiyor. Eğer evinizin öyle çok ışık alan bir bölgesi yoksa el feneri yardımıyla kendi ışığınızı çiçeğiniz için yaratabilirsiniz. Yaz aylarında ise, çiçeğinize balkonda bakabilirsiniz. Lavanta çiçeğinin bakımı noktasında ilk olarak ışık noktasına dikkat etmelisiniz.

Işık dışında önemli olan bir diğer nokta ise sulama ve sıcaklıktır. Bir lavantanın yaşayabilmesi için bulunduğu ortamın sıcaklığının en az 12 derece olması gerekmektedir. Bu sebeple kış aylarında eğer evinizde lavanta varsa mutlaka sıcak olan bir yerde çiçeğe bakmanız gerekmektedir. (Kalorifer peteğinin üzerine koyabilirsiniz) Çiçeğinizi sulamak için ise tercih edeceğiniz su mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. Bununla beraber çiçeğinizi her zaman aynı saatlerde sulamaya özen göstermelisiniz.

Lavanta nasıl bakılır?

Diyoesanız gübreleme ve toprak konusuna da dikkat etmelisiniz. Çiçeğiniz için mutlaka alkali toprak kullanmanız gerekmektedir. Kullanacağınız gübre ise içerisinde mutlaka potasyum barındırmaktadır.

Kokusu ve görüntüsü bakımından dünyanın en güzel çiçekleri arasında olan lavantaların bakımı gördüğünüz gibi son derece zahmetsizdir. Eğer çiçeğinize yukarıda bulunan noktaları sağladıysanız bunun meyvesini Haziran Ağustos ayları arasında alacaksınız.Bunun sebebi lavantaların Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek vermektedir. Çiçekler saplarıyla beraber toplandıktan sonra demet halinde kurutulmaktadır. Kuruyan lavantalarınızı saplarından arındırdıktan sonra çeşitli alanlarda kulanabilirsiniz. Eğer çiçeğinizde dökülmeler oluyorsa mutlaka güneş ışığında, sulamada, toprağınızda ya da ısı konusunda eksiklik olabilir.

Lavantaların Konumu

Lavanta çiçeğinizi mutlaka doğru yere konumlandırmanız gerekmektedir. Bunun sebebi konumun ışık ve sıcaklıkla bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer çiçeğinizi çoğaltmak isterseniz, ilkbahar aylarında ekim gerçekleştirmelisiniz.