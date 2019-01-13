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Latin Amerika’ya yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika ve Karayip ülkelerinde Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sempati duyulduğunu belirterek, Türk şirketlerini bu ülkelere yatırım yapmaya davet etti.

13 Ocak 2019 Pazar 10:27
Latin Amerika’ya yatırım çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk şirketlerini Latin Amerika ve Karayip ülkelerine yatırım yapmaya davet etti. Söz konusu ülkelerde Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a sempati duyulduğunu kaydeden Oktay, “Bu sevgiyi, ilgiyi ekonomik ve ticari iş birliğine dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Venezuela’da iş birliği gerçekleştirilecek çok önemi alanların bulunduğuna dikkati çeken Oktay, şunları söyledi: “Burada madencilik öncelikli olmak üzere tarım, hayvancılık turizm, gıda ve enerji dahil çok farklı sektörlerde müşterek adımlar atma şansımız var. Bir yıl öncesinde 100 milyon dolar civarında olan toplam ticaret hacmimiz 2018 yılında 1 milyar doları aştı. Biz bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde ileri taşınması için yapabileceklerimizi ele alıyoruz. Gelecek yıllarda Venezuela ile olan ilişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

Küba’dan da çok sayıda teklifi geldiğine işaret eden Oktay, “Biyoteknolojide ve ilaç üretimiyle ilgili ortak çalışma talepleri aldık. Bu konuyu da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız ile paylaşacağım” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:27
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Latin Amerika
  3. Karayip ülkeleri
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
  5. Venezuela
  6. Küba
  7. Biyoteknoloji

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