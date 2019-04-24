Latin Amerika’da güçleniyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya ve işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. 2019 yılını “Latin Amerika ve Asya-Pasifik Yılı” ilan eden MÜSİAD, Venezuela, Meksika ve Kolombiya’dan sonra Şili’de de temsilcilik açılışı gerçekleştirdi. Bu açılış ile MÜSİAD 94 ülkede 224 nokta temsil noktasına ulaştı. MÜSİAD’ın Güney Amerika’ya yönelik özel bir gayret içerisinde olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Abdurrahman Kaan, bu bağlamda teşkilatlanma çalışmalarına hız verdiklerine dikkat çekti. 2019 yılı Ocak-Şubat aylarında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 78 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın temsilcilikler aracılığıyla bu potansiyeli artıracağını ifade etti.