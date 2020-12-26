  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-26 08:25:49 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

BUENOS AİRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 482, Meksika'da 665, Kolombiya'da 236, Peru'da 51 ve Şili'de 55 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 482 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 190 bin 488'e, 22 bin 967 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 448 bin 560'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 422 bin 87 vaka ve 45 bin 795 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 6 milyon 459 bin 335'e ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 665 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 679 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 121 bin 837'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 372 bin 243'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 23 bin 916'ya yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 41 bin 690'a çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 941 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 574 bin 707'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 430 bin 709'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi ve 1020 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 5 bin 546'ya, virüse bağlı can kaybı 37 bin 368'e, iyileşenlerin sayısı 941 bin 668'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 358’e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 521 artışla 595 bin 831'e, iyileşenlerin sayısı 565 bin 2'ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi
Dünya

Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi

Rusya'nın ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Su-57 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Seri üretim bandından çıkan ilk Su-5..
Türkiye bombaları peş peşe patlatıyor! TB2 Bayraktar'dan sonra şimdi de o
Gündem

Türkiye bombaları peş peşe patlatıyor! TB2 Bayraktar'dan sonra şimdi de o

Türk savunma sanayisinin özgün insansız hava aracı Anka, ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısına ulaştı. Türk Havacılık ve Uzay Sana..
Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar
Gündem

Alman basınından bomba itiraf: Türkiye'ye karşı bu yarışı kazanamazlar

Alman basını, "Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanma yarışını kazanması pek olası değil" değerlendirmesinde bulundu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay