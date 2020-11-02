Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.



Brezilya'da son 24 saatte salgın nedeniyle 190, Meksika'da 142, Arjantin'de 138, Kolombiya'da 201 ve Peru'da 53 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 74'e, 10 bin 100 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 545 bin 705'e yükseldi.



Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 117 bin 147 vaka ve 39 bin 311 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 980 bin 942 olarak açıklandı.

- Meksika



Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 142 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 430 yeni vaka tespit edildi.



Ülkede ölü sayısı 91 bin 895'e, toplam vaka sayısı 929 bin 392'ye, iyileşenlerin sayısı da 682 bin 44'e yükseldi.



Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 10. ülke konumunda bulunuyor.



- Arjantin



Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 31 bin 140'a, 6 bin 609 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 173 bin 533'e çıktı.



Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 985 bin 316 olarak açıklandı.



Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Worldometer sitesine göre, dünyada en fazla vaka görülen 7'nci ülke konumunda bulunuyor.



Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.



- Kolombiya



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 201 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölü sayısı 31 bin 515'e çıktı.



Son 24 saatte 9 bin 137 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 83 bin 321'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 977 bin 804 olarak duyuruldu.



Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre, dünyada en fazla vaka görülen 8'inci ülke konumunda bulunuyor.



- Peru



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 53 kişi yaşamını yitirdi ve 913 yeni Kovid-19 vakası görüldü.



Ülkedeki vaka sayısı 904 bin 911'e, virüse bağlı can kaybı 34 bin 529'a, iyileşenlerin sayısı 827 bin 613'e yükseldi.



Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, dünyada en fazla vaka görülen 11'inci ülke konumunda bulunuyor.

