Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.



Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 497, Arjantin'de 438, Meksika'da 479, Kolombiya'da 172 ve Peru'da 47 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 497 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 154 bin 900'e, 24 bin 858 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 323 bin 630'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 76 bin 939 vaka ve 38 bin 482 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.



ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 779 bin 295 olarak kaydedildi.



- Arjantin



Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 438 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 27 bin 957'ye, 16 bin 325 kişide de virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 53 bin 650'ye çıktı.



Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 851 bin 854 olarak açıklandı.



Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke" konumunda bulunuyor.



Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.



- Meksika



Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 479 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 612 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.



Ülkede ölü sayısı 87 bin 894'e, toplam vaka sayısı 874 bin 171'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 636 bin 391 olarak bildirildi.



Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 10’uncu ülke" konumunda bulunuyor.



- Kolombiya



Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 172 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 29 bin 636'ya çıktı.



Son 24 saatte 8 bin 817 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 990 bin 270'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı 893 bin 712 olarak duyuruldu.



Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 8’nci ülke" konumunda bulunuyor.



- Peru



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 47 kişi yaşamını yitirdi ve 1121 yeni Kovid-19 vakası görüldü.



Ülkedeki vaka sayısı 879 bin 876'ya, can kaybı 33 bin 984'e, iyileşenlerin sayısı 796 bin 719'a yükseldi.



Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 9'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

