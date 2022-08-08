Latif Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazetece Latif Şimşek hayatı biyografisi

Latif Şimşek, 1 Mayıs 1963 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’na girdi.

Latif Şimşek kariyeri

1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği'nde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden başlayıp, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Muhabirliği görevlerini yürüttü.

1993 yılında TGRT’nin kurulmasıyla televizyonculuk yaşamına başladı. Daha sonra kurulan TGRTHABER kanalının Ankara Haber Müdürlüğünü yaptı.

2007 yılında SES Tv’nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirildi. 2010 yılına kadar aynı görevi sürdüren Latif Şimşek 2010’da kurulan Beyaz Tv’nin de Haber Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Aynı zamanda Beyaz Tv’de, önce Fikri Sağlar ve Şamil Tayyar ile daha sonra Hulki Cevizoğlu ve Şamil Tayyar ile “Derin Siyaset” programını yaptı.

Can Ataklı ve Rasim Ozan Kütahyalı ile “Dinamit”, Nagihan Alçı ile de "Med-Cezir" programlarını sundu. Daha sonra Ümit Zileli ve Rasim Ozan Kütahyalı ile Dinamit Programının moderatörlüğünü ve yapımcılığını sürdürdü. Bir yıl kadar “Latif Şimşek’le Gündem” programını yaptı ve sundu. Latif Şimşek, evli ve iki çocuk babasıdır.