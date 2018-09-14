Lateks alerjisi nedir?

Hacettepe Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, kauçuk ağacı özü olan lateksi içeren ürünlere karşı alerjinin arttığını söyledi.

Otomobil lastiği, balon, tıbbi eldiven ve stetoskop gibi birçok ürünün lateksten yapıldığını belirten Prof. Dr. Kalyoncu, alerjik olanların lateksle teması kesmesi gerektiğini ifade etti:

''Lateks alerjisi, kauçuk ağacının özünden elde edilen ürünlere karşı gelişen bir tür aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu, hayatı tehdit eden reaksiyona bile yol açabilir. Lateks ürünlerine temas yoğunluğu nedeniyle sağlık personelinde alerji daha sık görülür. Hastaneye sürekli gelmesi gereken ve sık müdahale edilen bazı hasta gruplarında da lateks alerjisine fazla rastlanır. Bu alerjiden kesin olarak korunmak mümkün değildir. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan tüm eşyaların lateks dışı maddelerden yapılması bugünün şartlarında da imkansızdır. Fakat alerjik olanların lateksle teması kesmesi gerekiyor. Bu; sağlık dışı meslek ve yaşam için kolay, bir doktor ya da hemşire için çok zordur. Çünkü tıbbi ürünlerin çoğunluğu lateks içeriyor.''

Prof. Dr. Kalyoncu, her hastanede lateks dışı ürün bulmanın zor olması nedeniyle ameliyat olacak alerjik kişilere kendilerine özel çanta hazırlamalarının önerildiğini de belirtti.

Kalyoncu, ''Lateksli bir hasta ameliyat olacaksa doktoru ve hemşirenin lateks içermeyen eldiven giymesi gerekli. O yüzden her ihtimale karşı çantada en az 10 çift eldiven bulundurmak gerekiyor. ABD'de bile her yıl birkaç kişi hayatını bu nedenle kaybediyor'' diye konuştu.

MUZ, KİVİ, KESTANEYE DİKKAT!

Lateks alerjisi olan kişilerin yüzde 20'sinde muz, kivi, kestane ve avokado gibi meyveleri yerken ağız içlerinde alerjik belirtiler olabildiğini ifade eden Kalyoncu, bu tür meyvelerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

Kalyoncu, lateks alerjisinin astımı ve egzamayı tetikleyebileceğini de vurguladı.