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Gündem Lastik botla kaçmaya çalıştılar: Organizatörler göçmenlerin hayatlarını hiçe sayıyor
Gündem

Lastik botla kaçmaya çalıştılar: Organizatörler göçmenlerin hayatlarını hiçe sayıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-11 14:15:00 -
Lastik botla kaçmaya çalıştılar: Organizatörler göçmenlerin hayatlarını hiçe sayıyor

Lastik botla kaçmaya çalıştılar: Organizatörler göçmenlerin hayatlarını hiçe sayıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde farklı zamanlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince toplam 102 düzensiz göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili de 3 organizatör gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Didim’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan ve Yunan sahil güvenliğince geriye itilen 52 düzensiz göçmen Didim Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hisar Mahallesi Sırtlan koyundan lastik botla kaçmaya kalkışan 50 düzensiz göçmen ise Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Düzensiz göçmenlerin kaçmasında yardımcı olan 3 organizatör ise Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 102 düzensiz göçmenin ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenilirken, organizatörlerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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