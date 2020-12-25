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Aktüel LASİD'den sürücülere kış lastiği uyarısı
Aktüel

LASİD'den sürücülere kış lastiği uyarısı

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt: - "Kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. LASİD olarak özellikle pandemi günlerinde sürücülerimize çağrımızdır; trafikte önlemlerimizi alarak olası kaza risklerine karşı kendimizi ve tüm canları koruyalım, büyük özveri ve emekle çalışan sağlık çalışanlarımıza, hastanelerimize bir de trafik kazaları nedeniyle yük olmayalım"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:53:52 -
LASİD'den sürücülere kış lastiği uyarısı

İSTANBUL (AA) - Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. LASİD olarak özellikle pandemi günlerinde sürücülerimize çağrımızdır; trafikte önlemlerimizi alarak olası kaza risklerine karşı kendimizi ve tüm canları koruyalım, büyük özveri ve emekle çalışan sağlık çalışanlarımıza, hastanelerimize bir de trafik kazaları nedeniyle yük olmayalım." ifadelerini kullandı.

LASİD'den yapılan açıklamada, kış mevsiminde olunduğu ancak sıcaklık ve yağışların, küresel ısınma ve çevresel etkenlerden dolayı mevsim normallerinin dışında seyredebildiği aktarıldı.

Bölgesel farklılıklar, ani ısı değişimleri, güneşli başlayan günün sağanak veya karla son bulmasının bazen kafaları karıştırsa da günümüzde çok da sıra dışı olmadığı belirtilen açıklamada, değişen iklim koşullarında trafikte her an tedbirli olmak gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, kar beklemeksizin kış lastiği kullanımının önemine işaret edildi.


- "İstanbul'da kar yağmaması kış lastiğine karşı duyarlılığımızı azaltmasın"


Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği uygulamasına geçildiğini hatırlatarak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla 1 Nisan 2021'e kadar sürecek uygulama kapsamında, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılması zorunlu. LASİD olarak zorunluluk kapsamında olsun olmasın trafiğe çıkan bütün araçlara kış lastiği takılmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kış lastiğinin, kış koşullarında alınacak en önemli tedbirlerin başında geldiğine işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini koruyor ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırıyor. Bu özellikleri nedeniyle hava ve yol şartlarından kaynaklanabilecek olası risklere karşı ortak trafiğin güvenli ve akıcı olmasına katkı sağlıyor.

Değişen iklim koşulları, dört mevsimi aynı anda yaşamamıza sebep olabiliyor. İstanbul'da kar yağmaması kış lastiğine karşı duyarlılığımızı azaltmasın. İstanbul Türkiye değil, Türkiye de İstanbul değil. Kar yağmasını beklemeden kış koşullarının gerektirdiği önlemi almalı, kış lastiğini kullanmalıyız. Kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. LASİD olarak özellikle pandemi günlerinde sürücülerimize çağrımızdır; trafikte önlemlerimizi alarak olası kaza risklerine karşı kendimizi ve tüm canları koruyalım, büyük özveri ve emekle çalışan sağlık çalışanlarımıza, hastanelerimize bir de trafik kazaları nedeniyle yük olmayalım."


- "Sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek yurttaşlık görevi"


Erdal Kurt, dünyada ve Türkiye'de pandemi nedeniyle zor günler yaşandığını belirterek, "Özellikle sağlık çalışanlarımız çok büyük bir yük altında, fedakarca görevlerinin başındalar. Trafikte kaza riskini en aza indirecek önlemleri almak ve hastanelerimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek hepimizin yurttaş olarak görev ve sorumluluğu. LASİD olarak bir çağrıda bulunmak isteriz; sürücülerimizi, ortak trafiğe çıkan bütün araç sahiplerini bu bilinçle kış lastiği konusunda duyarlı olmaya ve içinde olduğumuz bu zor günlerde trafikte de tedbirli olmaya çağırıyoruz. Değişen hava ve yol koşullarına hazırlıklı olmak, mevsimine uygun lastik kullanmak tedbirli olmaktır. Her birey, her sürücü, kendi adına bu tedbirleri alarak trafiğin güvenle akmasını sağlayacak ve olası kaza risklerini azaltarak hastane ve sağlık çalışanlarının yükünü hafifletecektir. Kış lastiğinin kullanımı aynı zamanda kısıtlamalar nedeniyle şehir içlerinde oluşan yoğun trafikte de akıcılığı sağlar, aracın yol tutuşunu artırarak fren mesafesini kısaltır ve kazaların önlenmesinde rol oynar." değerlendirmesinde bulundu.

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