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Lapseki köylerinde alt ve üst yapı çalışmaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı köylerde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:13:07 -
Lapseki köylerinde alt ve üst yapı çalışmaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı köylerde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.


Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yürütülen faaliyetlerde daha önce isale hattı tamamlanarak su sorunun çözüldüğü Taştepe köyünde 75 tonluk içme suyu depo yapım işi ihalesi tamamlandı. Açık ihale usulüyle gerçekleşen proje sonrası açıklama yapan İl Genel Meclis Üyelerinden Hasan Engin ve Halil Özer, “Taştepe köyümüzün daha önce ishale hattını yenilemiştik. Bugün köyümüzün 75 tonluk su deposu ihalesini yaptık. Hayırlı olması temenni ediyoruz. Hizmetlerin köylerimize gelmesinde katkısı olan başta Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na ve İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin’e köylümüz adına teşekkür ederiz" dediler.


4 bin metrekare parke taşı döşendi


Lapseki’ye bağlı Eçialan köyünde yer alan bölge okulu önüne parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Civar köylerden gelen öğrencilerinde ortak kullanımına hizmet veren okulda yaklaşık 4 bin metrekare alanda parke taşı döşemesi yapıldı. İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Engin ve Halil Özer, Eçialan Köy Muhtarı Mehti Arıcı çalışmaları yerinde inceledi.

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