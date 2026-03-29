Lansmanın yıldızı OMODA 7 oldu! OMODA Türkiye’de yeni sayfa açtı

OMODA, Türkiye’de gerçekleştirdiği lansmanla markadaki yeni dönemin kapısını açtı. OMODA, Türkiye’de “GELECEK YENİDEN ŞEKİLLENDİ” temasıyla görkemli bir lansman etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik yalnızca markanın yenilenmesini değil, aynı zamanda OMODA’nın küresel ölçekteki önemli pazarlarından biri olan Türkiye’de önemli bir dönüşümü de simgeledi. Marka, JAECOO ile tek marka yapısından çıkarak OMODA & JAECOO çift marka stratejisine geçiş yaptı. Etkinlikte OMODA, marka felsefesini, kullanıcı ekosistemini ve iki amiral gemisi modeli olan OMODA 7 ile yeni OMODA 5’i tanıttı.Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA& JAECOO,OMODA 7’yi, Neo donanım seviyesi ve2 milyon 680 bin TL’lik lansmana özel indirimli fiyatı ve 600 bin TL’ye 6 ay 0 faizli ticari kredi avantajıyla Türkiye’de satışa sundu. Yenilikçi tasarım anlayışı, ileri teknoloji çözümleri ve dengeli performans karakteriyle model, yeni nesil kullanıcı beklentilerine güçlü bir yanıt veriyor. Geniş yaşam alanı, zengin donanım özellikleri ve verimli 1.6 TGDI motor seçeneği ile OMODA 7, günlük kullanımda konfor ve verimliliği bir arada sunuyor. Akıllı sürüş destek sistemleri ve dijital teknolojilerle desteklenen model, güvenliği ve kullanıcı deneyimini önceliklendiriyor. Bununla birlikte lansmanda sergilenen Yeni OMODA 5 Ultima markanın ürün gamındaki çeşitliliği ve teknoloji odağını tamamlayan önemli modellerden biri olarak öne çıkıyor. Yeni OMODA 5 modeli, lansmana özel 2 milyon 120 bin TL’lik indirimli fiyatlarla sunulurken 300 bin TL’ye 6 ay vadeli ve 0 faizli ticari kredi avantajıyla dikkat çekiyor. OMODA & JAECOO, bu yeni modelle birlikte Türkiye’deki büyümesini hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

Yollara çıkmaya başladı

OMODA 7 şehir içi mobiliteyi yeni bir seviyeye taşıyor!

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA & JAECOO, üst düzey teknolojileri ve akıllı çözümleriyle geliştirdiği OMODA 7 modeliyle şehir içi mobiliteyi yeniden tanımlıyor. Markanın küresel ortak geliştirme (co-creation) felsefesiyle tasarlanan model, kullanıcı beklentilerindeki değişimi derinlemesine anlayan bir yaklaşımla geliştirilen akıllı bir araç olarak öne çıkıyor. OMODA 7’nin geliştirme sürecinin en başından itibaren tasarım ekibi, kullanıcı geri bildirimlerini yakından takip ederek aracı gerçek kullanım senaryolarına göre sürekli olarak optimize etti.

OMODA 7, markanın “Art in Motion” (Hareket Halindeki Tasarım) felsefesini dış tasarımında güçlü bir şekilde yansıtıyor. Işık ve gölge oyunlarıyla şekillenen dinamik gövde yapısı, araç duruyor olsa bile ileriye doğru bir hareket hissi yaratırken, dengeli ve akıcı oranlar SUV karakterini modern bir yorumla sunuyor.

Ön bölümde yer alan karakteristik “X” formu ve bu yapıyla bütünleşen ön ızgara tasarımı, araca güçlü ve sofistike bir duruş kazandırıyor. Akıcı gövde hatları ve yarı gizli kapı kolları ise tasarımın bütünlüğünü destekleyerek hem estetik hem de aerodinamik açıdan optimize edilmiş bir yapı sunuyor. Arka bölümde ise şimşek formundaki LED stop lambaları, OMODA 7’nin modern ve iddialı karakterini tamamlayan imza detaylardan biri olarak öne çıkıyor. Tüm bu tasarım yaklaşımı, modeli yalnızca bir SUV olmaktan çıkararak, stil ve teknoloji odaklı bir yaşam tarzının yansıması haline getiriyor.4450 mm uzunluk, 1865 mm genişlik ve 1670 mm yükseklik ölçülerine sahip olan OMODA 7, 2670 mm aks mesafesi ile sınıfında geniş bir yaşam alanı sunuyor. Bu boyutlar, hem şehir içi kullanımda dengeli bir manevra kabiliyeti sağlarken hem de kabin içinde ferah bir yolculuk deneyimi yaratıyor.

Akıllı teknoloji ile kullanıcı ihtiyaçlarına üst düzey çözüm

Hedef kullanıcı kitlesi için “akıllı teknoloji”, yalnızca özelliklerin artırılması değil, gerçek sürüş deneyiminin geliştirilmesi anlamına geliyor. Bu doğrultuda OMODA 7, ön yolcu deneyimini iyileştiren 15.6 inç 2.5K ultra HD kayar ekranı ile dikkat çekiyor. Bu yenilik, araç içi eğlence deneyimini geliştirirken kabin içi etkileşimi de güçlendiriyor.

Sesli etkileşim tarafında ise dört bölgeli sesli komut sistemi ile donatılan model, araç içindeki her yolcuya kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Premium SONY ses sistemi ve aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde kabin içi sessizlik ve konfor üst seviyeye taşınıyor. Modelde yer alan geniş dijital ekran altyapısı, akıllı bağlantı çözümleri ve kullanıcı dostu arayüz, araç içi teknolojiyi günlük yaşamın doğal bir parçası haline getiriyor.

Neo donanım seviyesi ile sunulan OMODA 7, tasarım ve konfor tarafında da iddialı bir yapı ortaya koyuyor. Modern LED aydınlatmalar, 19 inç alaşım jantlar ve panoramik cam tavan gibi detaylar araca güçlü bir karakter kazandırırken; iç mekânda sunulan yumuşak dokulu yüzeyler, elektrikli, hafızalı ve bel destekli koltuklar, ısıtma ve soğutma fonksiyonları ile geniş yaşam alanı üst düzey bir konfor sunuyor. Elektrikli bagaj kapağı ve esnek yükleme alanı ise günlük kullanımda pratikliği artırıyor. Ayrıca model, 614 litrelik geniş bagaj hacmiyle ergonomik bir kullanım sağlıyor.OMODA 7, yeşil, beyaz, gümüş, gri ve siyah renk seçenekleri ile kullanıcılarla buluşuyor.

Güç, verimlilik ve ileri mühendislik bir arada!

OMODA 7, performans ve verimliliği bir arada sunan 1.6 litrelik turbo benzinli direkt enjeksiyonlu motoru ile dikkat çekiyor. 145 HP (108 kW) güç ve 275 Nm maksimum tork üreten bu motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kombine edilerek hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlıyor. Önden çekişli altyapıya sahip model, dengeli sürüş karakteri ve optimize edilmiş yakıt tüketimi ile hem performans hem de verimlilik beklentilerini karşılıyor. Modelin karma yakıt tüketimi ise 7,3 lt/100 km seviyesinde gerçekleşerek performans ile verimlilik arasında ideal bir denge sunuyor.

McPherson ön süspansiyon ve çok noktadan bağlantılı arka süspansiyon sistemi, farklı yol koşullarında konforu desteklerken; 19 inç jantlar ve gelişmiş şasi yapısı, yol tutuş ve sürüş stabilitesini artırıyor.

Üst düzey güvenlik sistemleri

Araçta yer alan gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), farklı sürüş senaryolarında güvenliği üst seviyeye taşıyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip ve şerit ortalama asistanı, ön çarpışma uyarısı ve otomatik acil fren sistemi gibi teknolojiler, olası riskleri önceden algılayarak sürücüyü destekliyor. Kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve kapı açma uyarı sistemi gibi fonksiyonlar özellikle şehir içi kullanımda güvenliği artırıyor.

Bununla birlikte 540° gelişmiş görüş sistemi, park ve manevraları kolaylaştırırken; sürücü yorgunluk algılama sistemi ve dikkat uyarıları uzun yolculuklarda güvenliği destekliyor. Ön, yan, perde ve sürücü diz hava yastıkları ile desteklenen pasif güvenlik altyapısı ise her yolculukta kapsamlı koruma sağlıyor.

OMODA & JAECOO, küresel ölçekte marka yapılanmasını güçlendirerek yeni bir döneme adım attı. Tasarım, teknoloji ve kullanıcı deneyimini merkezine alan bu birleşim, markanın hem şehir içi hem de farklı kullanım senaryolarına hitap eden daha geniş bir ürün gamı sunmasını sağlıyor.

Bu stratejik yapı sayesinde OMODA, daha genç ve stil odaklı kullanıcı kitlesine hitap ederken; JAECOO, daha macera ve performans odaklı bir karakter sunarak markanın global ölçekte daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlıyor.

Küresel vizyon Pekin’den dünyaya yayılıyor!

OMODA & JAECOO, küresel büyüme stratejisini uluslararası organizasyonlarla desteklemeye devam ediyor. Özellikle 24 Nisan – 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı gibi prestijli platformlarda sergilenecek yeni modeller, markanın teknolojik gücünü ve tasarım vizyonunu global ölçekte ortaya koyuyor.Aynı zamanda Londra Moda Haftası gibi etkinliklerle moda ve yaşam tarzı dünyasına da entegre olan marka, “Art in Motion” felsefesini otomotivin ötesine taşıyarak bir yaşam stili markası olma yolunda ilerliyor.3 yıl içinde 1 milyon satış başarısının ardından marka, “Yeni Milyon Stratejisi”ni devreye alarak “milyondan yıllık milyonlara” geçiş hedefini ortaya koymuştur. Bu strateji, kümülatif başarıdan yıllık ölçekli büyümeye geçişi simgelerken, global genişlemenin yeni fazını başlatmaktadır.

OMODA 7’nin Türkiye’de satışa sunulmasıyla birlikte OMODA & JAECOO, yerel pazardaki iddiasını daha da güçlendirirken, kullanıcılarına daha yenilikçi, daha bağlantılı ve daha premium bir mobilite deneyimi sunmayı sürdürüyor.