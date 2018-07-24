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Lamborghini araçlarını geri çağıracak!

Lamborghini Aventador SV, geri çağrılma haberiyle gündeme geldi. Lamborghini, yaşanan teker probleminden dolayı ABD’de satışı gerçekleşen 8 adet Aventador SV modelini geri çağıracağını açıkladı.

24 Temmuz 2018 Salı 17:52
Lamborghini araçlarını geri çağıracak!

Son dönemde birçok markada yaşanan araç geri çağrılma haberlerine bir yenisi daha eklendi. 2 milyon TL değerindeki Lamborghini Aventador SV, yaşanan teker probleminden dolayı geri çağrılacağı duyuruldu.

Lamborghini tarafından yapılan açıklamaya göre, yaşanan sorun 2015 ve 2016 yılları arasında satışı gerçekleşen Lamborghini Aventador SV Coupe ile Aventador SV Roadster modellerini kapsıyor.

SORUN, TEKER SİSTEMİNİN ZAMANLA AŞINMASI

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi konuyla ilgili olarak, gevşeyen cıvatalarla yola devam etmenin, tekerleğin araçtan ayrılmasına yol açabileceğini söyleyerek Lamborghini markasına gerekli uyarılar da bulundu.

Bunun üzerine İtalyan marka ABD’de 2015 – 2016 yılları arasında satışı gerçekleşen 8 adet Lamborghini Aventador SV Coupe ile Aventador SV Roadster modellerini geri çağıracak.

Lamborghini, 8 adet modeli 31 Ağustos tarihinden itibaren çağıracağını ve bu işlemlerden dolayı hiçbir ücret almayacaklarını söyledi. Bu sorunun diğer ülkelerdeki araçları etkileyip etkilemediğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:52
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