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Aktüel Lalapaşa'da doğal gaz meşalesi yandı
Aktüel

Lalapaşa'da doğal gaz meşalesi yandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:06:55 -
Lalapaşa'da doğal gaz meşalesi yandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk meşale yakıldı.

Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan ve GAZDAŞ yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen törende, ilçede ilk doğal gaz ateşi denemesi yapıldı.

Belediye Başkanı Arslan, ilçenin doğal gaza kavuşması için başlatılan çalışmalarda önemli bir adımın tamamlandığını belirtti.

Altyapı çalışmalarının hızlı şekilde tamamlanmasıyla bağlantıları yapmayı hedeflediklerini, taşımalı sistemle doğal gaz dağıtımı gerçekleştirileceğini aktaran Arslan, "İlçemizde doğal gaz çalışmaları başladı. 2021 yılında alt yapı çalışmalarına hızlı şekilde başlayacağız. Hayırlısıyla vatandaşımız en kısa sürede doğal gaza kavuşacak. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

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